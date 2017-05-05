Пушков оценил шансы принятия в США закона о контроле за российскими портами

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Законопроект палаты представителей конгресса США о контроле за российскими портами на Дальнем Востоке имеет высокие шансы на принятие в целом, заявил РИА Новости член Совета Федерации Алексей Пушков.

Администрация США может взять на особый контроль российские порты Владивостока, Находки и Ванино в контексте выполнения санкций против КНДР. Подобная норма содержится в законопроекте, принятом в четверг палатой представителей конгресса США.

"Документ имеет все шансы на принятие, поскольку за него проголосовали почти все члены палаты представителей, и у него высокие шансы на прохождение через Сенат", — сказал Пушков.

Парламентарий отметил, что в нынешнем виде законопроект в части о контроле за российскими портами грубо нарушает нормы международного права, является покушением на суверенитет России и очередной попыткой США распространить свою юрисдикцию на другую страну. "Но здесь уже перейдена красная черта, черта здравого смысла", — заявил Пушков.

Он высказал предположение, что этот документ является очередной попыткой "подложить мину под нормализацию российско-американских отношений".

"Законопроект, конечно, показывает уровень юридической и политической культуры конгресса США. Абсолютно не понятно, как он будет реализовываться. Для контроля за российскими портами США придется установить блокаду и досматривать все корабли, а это акт войны", — подчеркнул парламентарий.