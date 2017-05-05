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В мире

Разыскиваемый внук основателя Red Bull сбежал из Таиланда, сообщили СМИ

09:4305.05.2017
(обновлено: 09:48 05.05.2017)
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© AP Photo / Apichart WeerawongПолиция Таиланда. Архивное фотоПолиция Таиланда. Архивное фото
© AP Photo / Apichart Weerawong

БАНГКОК, 5 мая – РИА Новости. Внук основателя компании Red Bull, объявленный таиландским национальным центральным бюро Интерпола в международный розыск, в конце апреля вылетел из Таиланда в Сингапур на своем личном самолете, а после исчез в неизвестном направлении, бросив самолет в городе-государстве, сообщает в пятницу интернет-версия газеты "Кхом Чат Лык".

Полиция Тайланда. Архивное фото
© Flickr / gaioum
СМИ: более 400 мотоциклистов-стритрейсеров задержаны в Таиланде
Наследник состояния в пять миллиардов долларов Ворают Ювиттхайя обвиняется в том, что в 2012 году в Бангкоке на своем "Феррари" сбил насмерть сержанта полиции и скрылся с места происшествия.

Самолет таиландского миллиардера был найден на одной из стоянок сингапурского аэропорта. Иммиграционные власти города-государства подтвердили, что Ювиттхайя прибыл в Сингапур на этом самолете, однако пока не смогли ответить на запрос Таиланда, куда и как он направился далее.

Суд выдал полиции ордер на арест внука и наследника скончавшегося в 2012 году основателя компании Red Bull Чалео Ювиттхайя 28 апреля, после того как совладелец крупнейшей в мире компании по производству энергетических напитков в очередной раз не явился в суд Бангкока для предъявления обвинений в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем смерть человека.

Позже выяснилось, что Ворают Ювиттхайя покинул страну за несколько часов до этого. Через несколько дней он был объявлен в международный розыск. Генеральная прокуратура и МИД Таиланда готовят документы на его экстрадицию. По информации следствия, Ювиттхайя может находиться в Великобритании, сообщает издание.

По версии следствия, в сентябре 2012 года Ювиттхайя сбил насмерть на своем "Феррари" ехавшего на мотоцикле старшего сержанта полиции и скрылся с места происшествия. Автомобиль протащил полицейского, который возвращался с ночного дежурства, более ста метров под передними колесами, после чего переехал его мотоцикл вместе с пострадавшим. После инцидента находившийся за рулем "Феррари" Ювиттхайя отправился домой. Его мгновенно нашли по показаниям свидетелей происшествия, однако в первые два часа ворота территории резиденции семьи Ювиттхайя оставались для полиции закрытыми.

Полиция Таиланда. Архивное фото
© AP Photo / Sakchai Lalit
Таиланд объявил в международный розыск внука основателя компании Red Bull
Несмотря на то, что анализ крови Ювиттхайи при освидетельствовании у него дома через два часа после происшествия обнаружил чрезвычайно высокий процент алкоголя, и то, что полиция располагала показаниями свидетелей о наезде, адвокатам наследника многомиллиардной империи удавалось оттягивать предъявление ему обвинений в течение почти пяти лет. Однако после того, как все возможности легальных отсрочек были исчерпаны, Ювиттхайя был обязан предстать перед судом для предъявления обвинений. Когда он не явился по вызову в суд без уважительной причины, следствие настояло на выдаче ордера на его арест, сообщает телеканал.

Вораюту Ювиттхайя грозит до 10 лет тюремного заключения за неосторожную езду, повлекшую смерть человека. Срок давности по таким преступлениям в Таиланде составляет 10 лет.

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