Полиция Таиланда получила ордер на арест внука основателя компании Red Bull

БАНГКОК, 28 апр – РИА Новости. Полиция Таиланда получила в Уголовном суде Бангкока ордер на арест внука и наследника основателя компании Red Bull, в 2012 году сбившего насмерть сержанта полиции и скрывшегося с места происшествия, сообщает Третий национальный телеканал Таиланда.

В четверг Ворают Ювиттхайя, внук скончавшегося в 2012 году основателя компании Red Bull Чалео Ювиттхайи и наследник его пятимиллиардного состояния, без уважительных причин не явился в суд Бангкока для предъявления обвинений в неосторожном вождении, повлекшем смерть человека, сообщает телеканал.

В пятницу полицейский следователь, ведущий дело, вместе с прокурором подали в суд заявку на выдачу ордера на арест Ювиттхайи, и во второй половине дня получили одер на руки, говорится в сообщении.

По информации СМИ, в настоящее время Ювиттхайя большую часть времени проводит за границей, почти не приезжая в Таиланд. Телеканал сообщает, что полиция может в ближайшие дни начать процедуру направления запросов на экстрадицию Ювиттхайи в те страны, в которых он чаще всего бывает.

Наследник "империи" Red Bull, крупнейшей в мире компании по производству энергетических напитков, обвиняется в том, что в сентябре 2012 года сбил насмерть на своем "Феррари" ехавшего на мотоцикле старшего сержанта полиции и скрылся с места происшествия. Автомобиль протащил полицейского, который возвращался с ночного дежурства, более ста метров под передними колесами, после чего переехал его мотоцикл вместе с пострадавшим.

После инцидента находившийся за рулем "Феррари" Ювиттхайя отправился домой. Его мгновенно нашли по показаниям свидетелей происшествия, однако в первые два часа ворота территории резиденции семьи Ювиттхайя оставались для полиции закрытыми.

Несмотря на то, что анализ крови Ювиттхайи при освидетельствовании у него дома через два часа после происшествия обнаружил чрезвычайно высокий процент алкоголя, и то, что полиция располагала показаниями свидетелей о наезде, адвокатам наследника многомиллиардной империи удавалось оттягивать предъявление ему обвинений в течение почти пяти лет.

Однако после того, как все возможности легальных отсрочек были исчерпаны, Ювиттхайя был обязан предстать перед судом для предъявления обвинений. Когда он не явился по вызову в суд без уважительной причины, следствие настояло на выдаче ордера на его арест, сообщает телеканал.

Наследнику пятимиллиардного состояния грозит до 10 лет тюремного заключения за неосторожную езду, повлекшую смерть человека. Срок давности по таким преступлениям в Таиланде составляет 10 лет.