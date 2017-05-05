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В мире

В Таджикистане объяснили отказ проводить акцию "Бессмертный полк"

Сюжет:
Акция "Бессмертный полк" (30)
08:2705.05.2017
(обновлено: 08:32 05.05.2017)
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© Фотохост-агентствоПерейти в фотобанкУчастники шествия Региональной патриотической общественной организации Бессмертный полк Москва по Красной площади. Архивное фотоУчастники шествия Региональной патриотической общественной организации Бессмертный полк Москва по Красной площади. Архивное фото
© Фотохост-агентство
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ДУШАНБЕ, 5 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Государственное национальное информагентство агентство Таджикистана (НИАТ) "Ховар" распространило заявление о том, что акция "Бессмертный полк" не была в планах мероприятий по празднованию Дня Победы в Таджикистане.

Участники акции Бессмертный полк во время шествия по улицам Владивостока. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
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"Бессмертный полк" стал народной традицией, заявили организаторы
Согласно заявлению, продолжение войны в приграничных зонах Таджикистана и Афганистана не позволяет проводить дополнительные акции, кроме тех, которые запланированы в Парке Победы. Кроме того, согласно исламским традициям недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, данная акция противоречит исламским ценностям.

"В последние дни в республиканских и зарубежных СМИ публикуются различные точки зрения о том, что акция "Бессмертный полк" не будет проводиться. Доводим до сведения СМИ, что по поводу проведения 9 мая Дня Победы президент РТ Эмомали Рахмон месяц назад поручил ответственным лицам провести данное мероприятие на высоком политическом уровне в Парке Победы. Президентом страны утверждены план мероприятий и сценарий проведения военного парада, соответствующими органами начаты организационные работы и культурные мероприятия. Однако по поводу акции "Бессмертный полк" ничего не предпринято, поскольку данная акция является инициативой отдельных неправительственных организаций", — говорится в заявлении НИАТ "Ховар".

Контрнаступление советских войск в битве под Москвой 5 декабря 1941 года. Кадр из документального фильма Разгром немецко-фашистских войск под Москвой
© РИА Новости
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"Просим некоторых "друзей" сначала правильно прояснить ситуацию, связанную с акцией, а затем принять решение о её агитации. В любой стране политические и культурные мероприятия проводятся в рамках её действующего законодательства", — говорится в заключение заявления.

Между тем в таджикском сегменте Facebook жители столицы Таджикистана активно обсуждают акцию и заявляют, что будут участвовать, несмотря на запрет властей.

Ранее республиканский Комитет ветеранов войны и труда заявил, что подал заявку на проведение акции "Бессмертный полк" в мэрию Душанбе еще три месяца назад. По информации Комитета, был согласован маршрут прохождения акции, вопросы безопасности. Во вторник, как заявил Комитет ветеранов, им сообщили в мэрии, что акция не будет разрешена. В среду пресс-секретарь мэрии Абдумаджид Усмонов заявил, что пока мэрия официально не запрещала акцию, вопрос рассматривается руководством столицы.

Кораблики, запущенные в Черное море участниками акции Кораблик Победы в Феодосии. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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В заявлении информагентства подчеркивается, что, "согласно поручению президента, министерство обороны и другие силовые структуры готовятся к военному параду, который состоится в "Парке Победы". В параде, также примут участие военнослужащие 201-й российской военной базы".

Парад примет Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Таджикистана, президент Рахмон. Парад будет проходить в присутствии парламентариев, представителей дипломатического корпуса, премьер-министра и членов правительства страны. Также в этот день в "Парке Победы" пройдут массовые гуляния и праздничный концерт столичной молодежи. Правоохранительные органы будут обеспечивать безопасность участников торжеств.

Акция Бессмертный полк в Вене. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Гусарова
Путин: 9 мая множество людей по всему миру пройдут в "Бессмертном полку"
В Таджикистане в живых осталось 443 участников и инвалидов ВОВ, и в силу состояния здоровья и преклонный возраст не каждых из них физически способен участвовать в праздничных торжествах. В этой связи президент поручил властям на местах оказать посильную материальную помощь и поздравить ветеранов по месту их жительства. Также каждому участнику Великой Отечественной войны от имени президента республики Таджикистан выделено по 3 тысячи сомони (340 долларов).

Девятого мая в России и за рубежом уже в десятый раз пройдет общественная акция "Бессмертный полк". Она представляет собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В прошлом году шествия прошли в 50 странах. В России около 24 миллионов человек вышли на улицы с фотопортретами своих родственников-фронтовиков.

Бессмертный полк
© РИА Новости, Инфографика
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Бессмертный полк
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