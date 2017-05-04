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В мире

Посольство РФ в ФРГ прокомментировало заявления Зайберта о военной доктрине

22:0504.05.2017
(обновлено: 22:09 04.05.2017)
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© AP Photo / Michael SohnОфициальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Архивное фотоОфициальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Архивное фото
© AP Photo / Michael Sohn

БЕРЛИН, 4 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В российской военной доктрине не присутствует формулировка о "гибридной войне", а сообщивший об этом со ссылкой на канцлера ФРГ Ангелу Меркель официальный представитель немецкого правительства Штеффан Зайберт ввел в заблуждение участников брифинга в Берлине, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в ФРГ Денис Микерин.

"Такая формулировка не имеет под собой оснований и вводит в заблуждение неискушенную аудиторию. Из нее следует, что Россия рассматривает возможность ведения гибридных войн против своих вероятных противников. Замечу, что канцлер выразилась несколько иначе, заявив, что "ведение гибридных войн действительно играет роль в военной доктрине России", — заявил Микерин.

Солдаты Бундесвера сидят на танке в Графенвере, Германия
© REUTERS / Michael Dalder
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Ранее на правительственном брифинге в среду Зайберт заявил, отвечая на вопрос журналистов о возможном вмешательстве России в предвыборную кампанию в ФРГ, что канцлер Меркель обозначила свою позицию по этому вопросу на пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи 2 мая. "Канцлера спросили, боится ли она, и она ответила, что она не боязливый человек. Тем не менее, есть такое явление, что ведение гибридной войны является частью российской военной доктрины; это открыто провозглашают и российские военные". Между тем на пресс-конференции в Сочи Меркель заявила буквально, что "мы знаем, что киберпреступность является международным вызовом, а также – это повсюду можно прочитать – что ведение гибридной войны в российской военной доктрине действительно играет роль".

"На деле же в ключевых документах, касающихся обеспечения военной безопасности Российской Федерации – упомянутой военной доктрине, утвержденной президентом России Владимиром Путиным в 2014 году, и Стратегии национальной безопасности от 31 декабря 2015 года, – в данном контексте речь идет о широком инструментарии противодействия оказываемому на нас политическому, экономическому, военному и информационному давлению. К последнему относится откровенно русофобская истерия, развернутая на Западе в связи с якобы имевшими место российскими хакерскими атаками, обвинениями в наш адрес в режиссировании пресловутого "дела Лизы" и тому подобной чуши. При этом до сих пор никто никаких убедительных доказательств, кроме таинственных, если не сказать томных намеков на некие секретные сведения не представил", — заявил Микерин.

Он добавил, что "показательно и то, что подготовленному германскими спецслужбами докладу о якобы имевшем место российском "воздействии" в правительстве ФРГ так и не дали ход, поскольку сочли доказательную базу неубедительной".

"Что касается самого понятия "гибридная война", то оно впервые получило доктринальное закрепление как раз на Западе, в США и странах НАТО, и сегодня, в отличие от официальных российских доктрин, присутствует повсеместно — достаточно заглянуть в "Белую книгу" бундесвера. Кроме того, кивая в сторону России и ее якобы "информационных кампаний", немецкие официальные лица редко упоминают, например, действующую под эгидой Европейской внешнеполитической службы "Группу стратегических коммуникаций Восток", "Европейский центр по противодействию гибридным угрозам" в Хельсинки, натовскую структуру "StratCom" в Риге. Ключевую задачу этих структур никто не скрывает: под прикрытием некоей раздутой российской угрозы они призваны противодействовать нашей стране в информационном пространстве", — заявил Микерин.

"Если у наших немецких партнеров есть озабоченности в связи с некими информационными угрозами, мы готовы к их откровенному обсуждению в рамках действующих консультационных механизмов. Именно для этого они и были созданы, в том числе в сфере ИКТ. А вновь и вновь загружать пустыми обвинениями информационный эфир по меньшей мере неконструктивно, да и несерьезно", — добавил он.

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