Российский суд признал приговор пожизненно осужденному в Армении Пермякову

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Северо-Кавказский окружной военный суд признал приговор российскому военнослужащему Валерию Пермякову, осужденному пожизненно за убийство в Гюмри семи членов семьи Аветисян, сообщила РИА Новости представитель суда.

Семья Аветисян из шести человек была убита в Гюмри 12 января 2015 года, раненый полугодовалый ребенок скончался в больнице неделю спустя. По подозрению в преступлении в тот же день был задержан российский солдат-срочник Пермяков: при попытке перехода в Турцию его остановили российские пограничники, которые охраняют границу Армении. В ходе состоявшегося в августе 2015 года судебного процесса Пермяков признал себя виновным и раскаялся, но отказался давать показания во время судебного разбирательства. Российский гарнизонный военный суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима за дезертирство и хищение оружия. Дело об убийстве было выделено в отдельное производство и передано армянской стороне. Суд в Армении 23 августа 2016 года приговорил Пермякова к пожизненному заключению по делу об убийстве семьи Аветисян.

"Сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд признал подлежащим исполнению на территории РФ приговор суда Армении в отношении Валерия Пермякова", — пояснил представитель суда.

Адвокат Пермякова Эдуард Агаджанян в свою очередь ранее заявил изданию aysor.am, что допускает возможность отправки подзащитного в Россию. Он напомнил, что Кассационный суд не принял к производству жалобу правопреемников семьи Аветисян, а это означает, что приговор вступил в силу, и уголовно-исполнительное управление Минюста должно решить вопрос отбывания наказания.

В Минюсте Армении также ранее опровергли слухи о возможном обмене Пермякова на осужденного в России гражданина Армении Грачью Арутюняна.