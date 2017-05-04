Российский суд признал приговор пожизненно осужденному в Армении Пермякову

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Северо-Кавказский окружной военный суд признал приговор российскому военнослужащему Валерию Пермякову, осужденному пожизненно за убийство в Гюмри семи членов семьи Аветисян, сообщила РИА Новости представитель суда.
"Сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд признал подлежащим исполнению на территории РФ приговор суда Армении в отношении Валерия Пермякова", — пояснил представитель суда.
Адвокат Пермякова Эдуард Агаджанян в свою очередь ранее заявил изданию aysor.am, что допускает возможность отправки подзащитного в Россию. Он напомнил, что Кассационный суд не принял к производству жалобу правопреемников семьи Аветисян, а это означает, что приговор вступил в силу, и уголовно-исполнительное управление Минюста должно решить вопрос отбывания наказания.
В Минюсте Армении также ранее опровергли слухи о возможном обмене Пермякова на осужденного в России гражданина Армении Грачью Арутюняна.