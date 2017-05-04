К "агрессору" на заработки. СМИ рассказали, как украинцы ездят в Россию

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Число автобусных рейсов с Украины в Россию растет, несмотря на напряженность в отношениях между Киевом и Москвой, так как работать в РФ украинцам выгоднее, чем в Евросоюзе, пишет Украина.ру.

Как отмечает издание, украинские автобусы регулярно попадают в ДТП на территории России, однако СМИ об этом практически не пишут, поскольку не хотят привлекать внимание общественности к тому, что граждане страны постоянно ездят к "агрессору".

В 2016 году Госпогранслужба Украины отчиталось о выросшем количестве автобусных рейсов в Россию, никак это не прокомментировав. Тем не менее, популярность этого маршрута объясняется многими факторами, которые, по мнению автора статьи, можно назвать яркими маркерами украинской действительности.

Одна из главных причин интенсификации автобусного сообщения — перевозки между городами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. После установления блокады жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса предпочитают объезжать линию разграничения. Например, автобус "Донецк-Харьков" вначале выезжает в Ростовскую область, затем следует в Белгород и оттуда въезжает обратно на Украину.

Кроме того, конфликт в Донбассе вынудил многих украинцев скрываться в России от мобилизации.

Еще одной причиной развития автобусного сообщения является трудовая миграция. Экономический кризис и безработица заставляют украинцев ехать на заработки в Россию. После отмены авиасообщения между двумя государствами трудовым мигрантам приходится осваивать новые виды транспорта, причем не только автобусы. Поезда тоже переполнены направляющимися на заработки украинцами. Так, в 2016 году поезд "Львов-Москва" в месяц перевозил около 13 тысяч человек, причем состав был полностью заполнен, несмотря на растущую стоимость билетов.

После повышения коммунальных тарифов на Украине актуальность работы в Москве только возросла. Как отмечает автор статьи, украинцам по-прежнему удобнее и выгоднее трудиться в РФ, чем в Евросоюзе, невзирая на текущее состояние отношений между Москвой и Киевом.

По информации украинских пограничников, в 2016 году границу с РФ пересекли более 2,8 миллиона украинцев — не считая тех, кто едет через белорусский кордон. Глава МИД Украины Павел Климкин публично признал, что в России находятся более четырех миллионов украинцев, напоминает автор материала.

"Зрада зрадой, а людям надо где-то работать", — резюмирует журналист.