На севере Таджикистана произошло повторное землетрясение магнитудой 5,2

ТАШКЕНТ, 4 мая — РИА Новости. Повторное землетрясение магнитудой 5,2 произошло в четверг на территории Таджикистана в 260 километрах от столицы Узбекистана Ташкента, сообщается на сайте МЧС Узбекистана.

"По информации сейсмостанции "Ташкент" в 16.10 (14.10 мск) зарегистрировано повторное (афтершок) землетрясение, эпицентр которого находится в юго-восточном направлении в 260 километрах от Ташкента на территории Республики Таджикистан", — говорится в сообщении. По данным ведомства, сила подземных толчков в Фергане, Андижане, Намангане, а также Ташкенте составила около двух баллов. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Подземный толчок магнитудой 5 баллов произошел в Таджикистане в 01.30 местного времени (23.30 мск среды). Эпицентр находился в 263 километрах северо-восточнее Душанбе. Накануне на территории республики были зарегистрированы два подземных толчка. Эпицентр землетрясения находился в 265 километрах к северо-востоку от Душанбе, на границе Таджикистана и Киргизии. В Таджикистане были повреждены два дома, в Киргизии — жилые дома, здания школы и больницы, один человек получил травмы.