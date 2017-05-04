Макрон с пеной у рта и украшение Ле Пен: что обсуждали зрители дебатов

ПАРИЖ, 4 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Серебряное украшение кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и слюна на губах ее соперника — лидера движения "Вперед", экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона: зрители последних дебатов претендентов на высший государственный пост следили не только за предвыборными обещаниями.

О красивом…



Пользователь Twitter по имени Furipon_ оценил украшение кандидата в президенты, выполненное в виде листочка из металла белого цвета. "Отдельно отмечу кулончик Марин Ле Пен, он действительно красивый", — написал пользователь.

"У Марин Ле Пен такое же колье, как у меня…", — написала в своем микроблоге в Twitter девушка с ником Josephine_Gt.

Оказалось, что украшение, выбранное Ле Пен для участия в дебатах, достаточно распространенное — пользователь maonsae отметил, что "у Марин такая же подвеска, как у (его — ред.) тети".

Журналисты популярного глянцевого журнала Closer выяснили, что подобные подвески, выполненные из серебра, продаются в одном из сетевых ювелирных магазинов Франции и стоят около 30 евро.

"После полемики, вызванной дорогими костюмами, частично утянувшими вниз предвыборную кампанию Франсуа Фийона, Марин Ле Пен не стремится к слишком шикарным аксессуарам", — пишет журнал.

Ранее Фийона обвинили в растрате госсредств в связи с фиктивным трудоустройством членов его семьи, а также в "торговле влиянием" из-за костюмов, подаренных экс-премьеру его другом адвокатом Робером Буржи.

… и не очень



Еще одной деталью, которую заметили зрители, стала ниточка слюны, повисшая на губах соперника Ле Пен — Эммануэля Макрона.

Пользователи Twitter позволили себе немало шуток в адрес экс-министра. Так, пользователь ansaldo77 предположил, что "эта пенистая слюна является признаком ярости". В свою очередь человек, скрывающийся за именем ContactKi, предположил, что выступившая на губы Макрона слюна говорит о его неискренности, поскольку "ложь требует усилий".

​Сразу несколько пользователей предположили, что такая реакция организма могла стать последствием приема запрещенных препаратов или наркотиков, а именно кокаина или амфетамина.

Макрон и Ле Пен провели последние теледебаты в среду, за три дня до второго тура выборов. Большую часть времени их диалог проходил на повышенных тонах.

Политические телекомментаторы в Париже в целом отметили, что дебаты получились совсем не такими, какими их хотели бы увидеть избиратели, и гораздо хуже эфиров прошлых лет. Согласно опросам, зрители более убедительным признали Макрона.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Макрон, Ле Пен финишировала следом — 21,3%. Второй тур выборов состоится 7 мая.