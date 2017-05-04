Макрон с пеной у рта и украшение Ле Пен: что обсуждали зрители дебатов

16:4304.05.2017
(обновлено: 16:52 04.05.2017)
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ПАРИЖ, 4 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Серебряное украшение кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и слюна на губах ее соперника — лидера движения "Вперед", экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона: зрители последних дебатов претендентов на высший государственный пост следили не только за предвыборными обещаниями.
О красивом…
Пользователь Twitter по имени Furipon_ оценил украшение кандидата в президенты, выполненное в виде листочка из металла белого цвета. "Отдельно отмечу кулончик Марин Ле Пен, он действительно красивый", — написал пользователь.
"У Марин Ле Пен такое же колье, как у меня…", — написала в своем микроблоге в Twitter девушка с ником Josephine_Gt.
Оказалось, что украшение, выбранное Ле Пен для участия в дебатах, достаточно распространенное — пользователь maonsae отметил, что "у Марин такая же подвеска, как у (его — ред.) тети".
Журналисты популярного глянцевого журнала Closer выяснили, что подобные подвески, выполненные из серебра, продаются в одном из сетевых ювелирных магазинов Франции и стоят около 30 евро.
"После полемики, вызванной дорогими костюмами, частично утянувшими вниз предвыборную кампанию Франсуа Фийона, Марин Ле Пен не стремится к слишком шикарным аксессуарам", — пишет журнал.
Ранее Фийона обвинили в растрате госсредств в связи с фиктивным трудоустройством членов его семьи, а также в "торговле влиянием" из-за костюмов, подаренных экс-премьеру его другом адвокатом Робером Буржи.
© AFP 2017 / Eric Feferberg/PoolОснователь движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен 3 мая провели последние теледебаты перед вторым туром выборов президента Франции.
Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен 3 мая провели последние теледебаты перед вторым туром выборов президента Франции.
Открывать дебаты по жребию выпало Марин Ле Пен, которая и задала тон всей предстоящей дискуссии.
© AFP 2017 / Eric Feferberg/PoolЛидер Нацфронта напомнила зрителям, что Макрон работал в Елисейском дворце и в правительстве социалистов все время пока крайне непопулярная партия Олланда была у руля управления страной.
Лидер Нацфронта напомнила зрителям, что Макрон работал в Елисейском дворце и в правительстве социалистов все время пока крайне непопулярная партия Олланда была у руля управления страной.
© AP Photo / Thibault CamusМарин Ле Пен обвинила оппонента в поддержке крупных предприятий, которые заинтересованы в неконтролируемой глобализации и способствуют расхищению экономики страны.
Марин Ле Пен обвинила оппонента в поддержке крупных предприятий, которые заинтересованы в неконтролируемой глобализации и способствуют расхищению экономики страны.
© AFP 2017 / Eric Feferberg/PoolВ ответ основатель движения "Вперед" заявил, что Ле Пен не хочет вести открытые, взвешенные дебаты, и обвинил ее во лжи. По его словам, он не несет ответственности за пятилетку Олланда, был не согласен с политикой властей и поэтому ушел в отставку с поста министра экономики.
В ответ основатель движения "Вперед" заявил, что Ле Пен не хочет вести открытые, взвешенные дебаты, и обвинил ее во лжи. По его словам, он не несет ответственности за пятилетку Олланда, был не согласен с политикой властей и поэтому ушел в отставку с поста министра экономики.
© AFP 2017 / StringerОтвечая на вопрос ведущих, как в случае победы на выборах кандидаты будут строить отношения с президентами России и США Марин Ле Пен ответила, что хочет добиться баланса в отношениях с Москвой и Вашингтоном.
Отвечая на вопрос ведущих, как в случае победы на выборах кандидаты будут строить отношения с президентами России и США Марин Ле Пен ответила, что хочет добиться баланса в отношениях с Москвой и Вашингтоном.
© AFP 2017 / StringerВ свою очередь Макрон отметил, что прочные связи Франции с Соединенными Штатами являются приоритетом и что он будет стремиться к укреплению диалога с американским лидером. Что касается отношений в Россией, то основатель движения "Вперед" заметил, что Путин будет оставаться "рабочим партнером" Франции по "региональным проблемам" — украинскому и сирийскому кризисам.
В свою очередь Макрон отметил, что прочные связи Франции с Соединенными Штатами являются приоритетом и что он будет стремиться к укреплению диалога с американским лидером. Что касается отношений в Россией, то основатель движения "Вперед" заметил, что Путин будет оставаться "рабочим партнером" Франции по "региональным проблемам" — украинскому и сирийскому кризисам.
© AFP 2017 / Eric Feferberg/PoolПо данным опроса, проведенного компанией Elabe, более убедительным Макрона назвали 63% телезрителей, Ле Пен — 34%, еще 3% зрителей дебатов не определились со своей позицией.
По данным опроса, проведенного компанией Elabe, более убедительным Макрона назвали 63% телезрителей, Ле Пен — 34%, еще 3% зрителей дебатов не определились со своей позицией.
© AP Photo / Laurent CiprianiПервый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, по его итогам больше всех голосов набрал Макрон (24,01%), Ле Пен оказалась на втором месте с 21,3% голосов избирателей. Второй тур выборов пройдет 7 мая.
Первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, по его итогам больше всех голосов набрал Макрон (24,01%), Ле Пен оказалась на втором месте с 21,3% голосов избирателей. Второй тур выборов пройдет 7 мая.
… и не очень
Еще одной деталью, которую заметили зрители, стала ниточка слюны, повисшая на губах соперника Ле Пен — Эммануэля Макрона.
Пользователи Twitter позволили себе немало шуток в адрес экс-министра. Так, пользователь ansaldo77 предположил, что "эта пенистая слюна является признаком ярости". В свою очередь человек, скрывающийся за именем ContactKi, предположил, что выступившая на губы Макрона слюна говорит о его неискренности, поскольку "ложь требует усилий".
Сразу несколько пользователей предположили, что такая реакция организма могла стать последствием приема запрещенных препаратов или наркотиков, а именно кокаина или амфетамина.
Макрон и Ле Пен провели последние теледебаты в среду, за три дня до второго тура выборов. Большую часть времени их диалог проходил на повышенных тонах.
Политические телекомментаторы в Париже в целом отметили, что дебаты получились совсем не такими, какими их хотели бы увидеть избиратели, и гораздо хуже эфиров прошлых лет. Согласно опросам, зрители более убедительным признали Макрона.
Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Макрон, Ле Пен финишировала следом — 21,3%. Второй тур выборов состоится 7 мая.
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