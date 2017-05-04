Герцог Эдинбургский Филипп: скала и опора британской королевы

ЛОНДОН, 4 мая — РИА Новости, Мария Табак. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп, которому в июне исполнится 96 лет, с осени прекращает официальную деятельность. Это решение, как сообщил Букингемский дворец, принц принял "при полной поддержке" жены и оно не означает, что герцог Эдинбургский вообще перестанет появляться на публике: он по-прежнему будет сопровождать королеву на некоторых официальных мероприятиях.

Объявление не связано с ухудшением состояния здоровья принца, подчеркнула пресс-служба дворца.

Елизавета II, которой сейчас 91 год, продолжит выполнять официальные обязанности в полную силу, однако уход "на пенсию" ее супруга автоматически означает увеличение объема работы для их ближайших родственников, прежде всего, старшего сына принца Уэльского Чарльза и его супруги герцогини Корнуоллской Камиллы, внука герцога Кембриджского Уильяма и его супруги Кейт, а также брата Уильяма принца Гарри.

Принц Филипп, как и его супруга, за свою долгую жизнь успел поставить немало рекордов. Он самое продолжительное время в британской истории остается консортом (супруг или супруга правящего короля или королевы), он поставил рекорд продолжительности жизни среди всех членов британской королевской семьи за всю историю. Наконец, в этом году принц Филипп и его супруга отмечают 70-летие свадьбы. Дожить до такой даты никому до них в королевской семье не удавалось.

© AP Photo / Peter Morrison Королева Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский по прибытии в Замок Хиллсборо, Северная Ирландия © AP Photo / Peter Morrison Королева Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский по прибытии в Замок Хиллсборо, Северная Ирландия

Большая любовь



Все биографы Елизаветы II сходятся в одном: принц Филипп был и остается единственной любовью королевы. Они встретились впервые, когда Елизавете было всего восемь лет, а принцу Филиппу Греческому – 13. Но настоящее знакомство состоялось пятью годами позже.

"Ей было всего лишь 13 лет, но она мгновенно влюбилась в Филиппа и больше никогда не думала ни о ком другом", — рассказывала в интервью одному из британских журналов кузина Филиппа леди Памела Хикс, присутствовавшая спустя восемь лет на свадьбе Елизаветы и Филиппа в качестве подружки невесты.

В первые годы войны принцесса Елизавета и принц Филипп, служивший во флоте, не виделись, однако, переписка не прекращалась. Фотография принца Филиппа заняла в те годы почетное место на прикроватном столике будущей королевы.

Роман начался в 1943 году, когда принц Филипп приехал в гости к королевской семье в Виндзор. В 1944 году бабушка Елизаветы королева Мария писала подруге: "Елизавета и Филипп влюблены друг в друга уже 18 месяцев. Но король и королева полагают, что Елизавета еще слишком молода для помолвки. Они бы хотели, чтобы она лучше узнала мир и увидела больше мужчин".

"Но она никогда ни на кого больше не смотрела", — рассказывала двоюродная сестра и ближайшая подруга королевы Маргарет Родс, скончавшаяся в прошлом году.

Постепенно родители Елизаветы, король Георг VI и королева Елизавета, начали понимать, что их дочь испытывает по-настоящему глубокое чувство к Филиппу, равному ей по крови (Филипп ведет свое происхождение сразу от двух королевских семей – греческой и датской), но не по достатку (его семья была изгнана из Греции, когда он был ребенком).

В итоге 20 ноября 1947 года Филипп, отказавшись от своих греческих и датских титулов, приняв британское подданство и взяв фамилию деда с материнской стороны Маунтбаттен, женился на 21-летней принцессе Елизавете. "Я очень храбр или очень глуп?" — спросил за несколько дней до свадьбы Филипп у одного из своих друзей.

"Ничто не менялось для нее, но для него менялось все", — вспоминает еще одна кузина Филиппа графиня Маунтбаттен.

Незадолго до свадьбы король Георг VI присвоил будущему зятю титул герцога Эдинбургского. Спустя десять лет Елизавета, тогда уже королева, посвятит мужа в принцы.

В 1949 году герцога Эдинбургского отправили служить на Мальту, жена поехала вместе с ним. По словам Маргарет Родс, это время королева вспоминает как самое счастливое в своей жизни – ведь именно тогда, пусть и недолгое время, Елизавета смогла пожить более или менее "обыкновенной" жизнью жены военнослужащего и матери двоих детей – принца Чарльза и принцессы Анны. Слова Родс подтверждает тот факт, что королева с супругом в 2007 году по дороге в Уганду остановились на Мальте, чтобы отметить бриллиантовую свадьбу, продемонстрировав тем самым, что Мальта занимает в их сердце особое место.

В 1951 году Филипп ушел в отставку с военной службы. В 1952 году он во время их с Елизаветой визита в Кению сообщил жене о скоропостижной смерти ее отца. С этого момента вся его жизнь была посвящена королеве и патронируемым им организациям, общее число которых на настоящий момент достигает почти 800.

© AP Photo / Matt Dunham, Pool Британский принц Филипп, супруг Елизаветы II, во время торжественного открытия памятной доски в доме престарелых в лондонском районе Ричмонд, Великобритания © AP Photo / Matt Dunham, Pool Британский принц Филипп, супруг Елизаветы II, во время торжественного открытия памятной доски в доме престарелых в лондонском районе Ричмонд, Великобритания

Скала



"Дедушка – невероятный. Он сильный и надежный. Он был и остается скалой для всех нас", — сказала в одном из фильмов, посвященных 90-летию королевы, внучка Елизаветы II и принца Филипа принцесса Йоркская Эжени.

Примерно в том же ключе о муже высказывалась и сама королева. "Он не относится к числу людей, падких на комплименты, но он, говоря просто, был и остается моей опорой все эти годы", — сказала Елизавета II на банкете в честь "золотого" юбилея своего правления.

По словам детей и внуков, секрет семейного счастья королевы кроется в важном решении, которое она приняла в свое время: тогда как она, как монарх, возглавляет страну, семью будет безоговорочно возглавлять Филипп. Во всех важных семейных решениях решающее слово именно за герцогом Эдинбургским.

Нередко именно принц Филипп брал на себя функцию посредника при урегулировании семейных конфликтов, а их в семье было немало: браки троих из четверых детей Елизаветы и Филиппа рухнули.

Когда принцесса Диана погибла в автокатастрофе, ее сыновья, которым было 15 и 12 лет, не были уверены в том, стоит ли им на глазах миллионов людей идти за гробом матери во время похорон. Принц Филипп, по утверждениям биографов, сказал тогда Уильяму: "Если ты не пойдешь, я думаю, ты потом будешь об этом жалеть. Если пойду я, ты пойдешь со мной?" В итоге в день похорон за гробом Дианы по улицам Лондона шли принцы Филипп, Чарльз, Уильям, Гарри и брат покойной граф Спенсер.

Вскоре герцогу, вместе с супругой подвергшемуся критике за слишком запоздалую реакцию на смерть Дианы, пришлось пережить еще один удар: отец возлюбленного принцессы Доди аль-Файеда, бизнесмен Мохаммед аль-Файед обвинил Филиппа в заказе убийства его сына и Дианы. В 2008 году суд пришел к выводу, что эти обвинения безосновательны.

© REUTERS / Leon Neal Президент Сингапура Тони Тан и принц Филипп, герцог Эдинбургский на церемонии встречи президента Сингапура и его супруги, прибывших в Великобританию с официальным визитом. 21 октября 2014 © REUTERS / Leon Neal Президент Сингапура Тони Тан и принц Филипп, герцог Эдинбургский на церемонии встречи президента Сингапура и его супруги, прибывших в Великобританию с официальным визитом. 21 октября 2014

Хобби



Как и все члены британской королевской семьи, принц Филипп всегда любил спорт. Вынужденный оставить военную службу, принц стал посвящать больше времени различным спортивным занятиям, что, в значительной степени, помогло ему сохранить завидную фигуру и осанку даже в 95 лет.

До начала 1970-х годов принц Филипп регулярно играл в поло, потом переключился на соревнования конных экипажей – вид спорта, который он же и популяризовал. Всю жизнь он увлекается яхтенным спортом, а в 1952 году начал учиться на пилота самолета. К 70-летию он уже успел налетать более пяти тысяч часов.

Другое его увлечение – живопись маслом и коллекционирование. В частности, герцог собрал коллекцию современных комиксов.

Принц Филипп известен не только своим остроумием, но и умением шутить "на грани". Он не раз оказывался в центре скандалов из-за оброненного не вовремя резкого (а иногда и вовсе нецензурного) словца, но при этом зачастую истории про его высказывания оказывались выдумками журналистов, которых герцог, к слову, не жалует.

Среди лучших его афоризмов британские СМИ приводят следующие: о выставке эфиопского искусства принц Филипп в 1965 году сказал, что они напоминают ему рисунки, которые его дочь принцесса Анна приносила из школы, в 1967 году на вопрос о том, хочет ли он посетить Советский Союз, он ответил, что "с радостью, только эти подонки уничтожили половину моей семьи" (принц является внучатым племянником супруги Николая II Александры Федоровны), в 1981 году он заявил по поводу экономической рецессии, что "раньше все говорили, что нужно больше отдыхать, а теперь жалуются, что они безработные".

Теперь сам принц Филипп отправляется на заслуженный отдых. Как сообщили британским журналистам источники во дворце, принц очень ждет возможности получить больше свободного времени и заниматься любимыми хобби. Но сомневаться в том, что и "на пенсии" он останется опорой и поддержкой королевы, не приходится.