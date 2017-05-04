Китай ответил на критику со стороны КНДР

ПЕКИН, 4 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Министерство иностранных дел Китая после появления информации в СМИ о критике со стороны КНДР в адрес КНР заявило, что Пекин придерживается позиции по развитию дружеского сотрудничества с Пхеньяном.

Ранее Центральное телеграфное агентства Кореи (ЦТАК) выступило с критикой в адрес Пекина. В комментарии агентства ЦТАК говорится, что КНДР обвинила Китай в соглашательстве с попытками США усилить давление на Пхеньян для прекращения северокорейских ядерных и ракетных программ.

"Наша позиция по ядерной проблеме Корейского полуострова ясная и последовательная. Китайская позиция по развитию добрососедства и дружеского сотрудничества с КНДР также последовательная и ясная. В течение многих лет мы придерживаемся объективной и справедливой позиции, определяем и решаем соответствующие вопросы в соответствии с их важностью", — сказал Гэн Шуан, комментируя информацию о публикации критики в адрес Пекина в комментарии агентства ЦТАК.

По словам Гэн Шуана, Китай надеется, что все соответствующие стороны на Корейском полуострове смогут проявить ответственность и внести вклад в мир и стабильность в регионе.

Критика в адрес Китая впервые прозвучала в КНДР. Соседние государства, прежде всего США и Япония, призывают Пекин более активно воздействовать на Пхеньян, чтобы добиться прекращения его ядерных и ракетных разработок. Агентство ЦТАК утверждает, что ядерное оружие необходимо КНДР для защиты страны и народа, а в Китае обвиняют Пхеньян в том, что проводимые в 100 километрах от границы двух стран испытания представляют угрозу для безопасности региона.

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