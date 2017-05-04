Родственники жертв атаки в Сан-Бернардино подали в суд на Twitter и Google

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Родственники жертв атаки в американском городе Сан-Бернардино, произошедшей в 2015 году, в среду подали в суд на социальные сети Twitter, Facebook и поисковик Google, обвинив их в оказании поддержки террористической организации "Исламское государство"*, пишет газета Los Angeles Times.

Атака в калифорнийском городе Сан-Бернардино произошла 2 декабря 2015 года. Сайед Ризван Фарук и его жена Ташфин Малик застрелили 14 человек, через несколько часов после этого супруги были застрелены в перестрелке с ФБР. Незадолго до теракта террористы заявили, что действуют от имени запрещенной в России и США террористической группировки "Исламское государство"*.

Как пишет издание, иск был подан родственниками троих погибших в результате атаки в окружной суд штата Калифорния. В иске указывается, что компании Twitter, Facebook и Google позволили ИГ* заниматься пропагандой экстремизма и вербовать новых членов. Семьи погибших также обвинили компании в оказании материальной поддержки террористической группировке, добавив, что размещаемый в социальных сетях онлайн-контент способствовал радикализации террористов.

"Даже если Фарук и Малик никогда напрямую не контактировали с ИГ*, использование ИГ* социальной сети напрямую повлияло на их действия в день кровопролития в Сан-Бернардино", — говорится в иске.

Представители Twitter, Facebook и Google пока никак не прокомментировали данную ситуацию.

* Террористическая организация, запрещенная в России