Родственники жертв атаки в Сан-Бернардино подали в суд на Twitter и Google

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Родственники жертв атаки в американском городе Сан-Бернардино, произошедшей в 2015 году, в среду подали в суд на социальные сети Twitter, Facebook и поисковик Google, обвинив их в оказании поддержки террористической организации "Исламское государство"*, пишет газета Los Angeles Times.
Как пишет издание, иск был подан родственниками троих погибших в результате атаки в окружной суд штата Калифорния. В иске указывается, что компании Twitter, Facebook и Google позволили ИГ* заниматься пропагандой экстремизма и вербовать новых членов. Семьи погибших также обвинили компании в оказании материальной поддержки террористической группировке, добавив, что размещаемый в социальных сетях онлайн-контент способствовал радикализации террористов.
Представители Twitter, Facebook и Google пока никак не прокомментировали данную ситуацию.
* Террористическая организация, запрещенная в России