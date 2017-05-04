Маккейн заявил, что придумает, как ввести новые санкции против России

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что он и его коллеги будут искать "другие пути" введения новых санкций против России, пишет The Hill.

Так Маккейн отреагировал на слова своего коллеги из Комитета по международным делам Боба Коркера, исключившего новые ограничительные меры против России до появления итогов расследования о "вмешательстве" России в президентские выборы в США.

"Мы будем рассматривать другие варианты, в том числе в рамках Сенатского комитета по делам вооруженных сил", — заявил Маккейн журналистам, добавив, что он и его коллеги, в том числе сенатор Линдси Грэм, приложат для этого все усилия.

Оба сенатора принимали участие в разработке представленного в январе этого года законопроекта, подразумевающего систематизацию уже существующих санкций против России, а также введения новых.

Как отмечают СМИ, после того, как Коркер огласил решение комитета, "российские ястребы были в ярости". Они опубликовали совместное заявление, в котором раскритиковали своих коллег.

"Прошло шесть месяцев с тех пор, как Россия нанесла удар по фундаментальным основам нашей демократии, вмешавшись в выборы. Администрация Обамы после этого "дала России по рукам", но конгресс так ничего и не предпринял", — утверждают сенаторы.

Доказательств российского "вмешательства" до сих пор не привели ни Маккейн с Грэмом, ни ФБР, в конце марта заявившее о расследовании в связи с этими обвинениями, ни представители нескольких комитетов конгресса, проводящих свои расследования.