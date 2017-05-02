Сенат США отказался от идеи проекта по новым санкциям против России

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В сенате США договорились не разрабатывать законопроект о новых санкциях против России. Об этом в интервью Politico сообщил глава Комитета по иностранным делам в сенате Боб Коркер.

По его словам, в верхней палате американского парламента достигнута договоренность разработать ответные меры на "российское влияние в Восточной Европе", в которых не будут значиться санкции.

С таким планом согласился в том числе сенатор-демократ Бенджамин Кардин, сообщает Politico. В январе Кардин выступил с предложением ввести новые санкции за "вмешательство" Москвы в американские выборы, а в 2012 году стал автором законопроекта о "списке Магнитского".

Тем не менее, Коркер не исключил, что к вопросу о введении санкций против России сенаторы могут вернуться в будущем. При этом он не уточнил, какие меры противодействия России будут предложены сенатом вместо санкций.

В феврале группа сенаторов представила законопроект, дающий конгрессу США право блокировать решение президента США о снятии санкций с России.

В январе экс-президент США Барак Обама продлил антироссийские санкции США на год, а главы стран-членов Евросоюза договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

В конгрессе также предложили ввести новые санкции против России на фоне сообщений в американских СМИ о "вмешательстве" Москвы в президентские выборы в США.