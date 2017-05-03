В Сомали застреленного министра приняли за боевика

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сотрудники службы безопасности застрели в среду в Могадишо сомалийского министра по общественным работам и реконструкции страны, так как по ошибке приняли его за боевика-исламиста, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось, что телохранители председателя счетной палаты Сомали застрелили министра по общественным работам и реконструкции страны Аббас Абдуллахи, инцидент произошел в центре столицы Сомали Могадишо. Охранники открыли огонь по автомобилю, в котором находился министр, у контрольно-пропускного пункта у президентского дворца. Мотивы стрельбы и подробности инцидента ранее не сообщались.

Как заявил представитель мэрии Могадишо Абдифата Омар Хелейн (Abdifatah Omar Halane), министр был убит "по ошибке". "Они случайно открыли огонь по его автомобилю", — отметил он. По словам представителя полиции Нура Хуссейна, сотрудники службы безопасности, патрулирующие улицы, заметили блокирующий улицу автомобиль и, полагая, что им управляют боевики, открыли огонь.

В Сомали действует террористическая организация "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.