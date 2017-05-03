В Белом доме прокомментировали заявления главы ФБР о России

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, комментируя заявления главы ФБР Джеймса Коми про продолжение вмешательства РФ в политические процессы в США, заявил, что это является мнением ФБР.

"Это мнение ФБР", — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, разделяет ли Белый дом мнение Коми.

Спайсер добавил, что американская администрация "полагается" на ФБР и разведсообщество, которое предоставляет обновленную информацию президенту и "информацию о всех угрозах, с которыми сталкиваются США". В то же время, Спайсер сказал, что не знает, какие доказательства стоят за заявлениями Коми по России.

Отвечая на вопрос, разделяет ли президент США Дональд Трамп мнение Коми о том, что Россия является "большой угрозой", Спайсер сообщил, что "президент дал ясно понять, что он считает, что угроза исходит от КНДР с потенциальным ядерным оружием…он находит это угрожающим жизням американцев и союзников (США)".

Ранее на слушаниях в сенате директор ФБР Джеймс Коми заявил, что Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США и других странах. Он утвердительно ответил на вопрос сенатора о том, продолжает ли Россия вмешиваться в политические процессы в США и других странах. По его мнению, это "самая большая угроза".

В конце декабря 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу.

Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.

В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было.