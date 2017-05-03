Трамп и Аббас обсудили укрепление сотрудничества по борьбе с ИГ*

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас на переговорах в Вашингтоне обсудили укрепление сотрудничества по борьбе с терроризмом и группировкой "Исламское государство"*, заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Он отметил, что лидеры обсудили "укрепление усилий по борьбе с терроризмом, включая победу над ИГ*", а также меры по укреплению палестинской экономики.

Спайсер сообщил, что Трамп "выразил обеспокоенность" в связи с выплатами палестинскими властями пособий семьям террористов и "подчеркнул необходимость разрешить этот вопрос".

*Террористическая организация, запрещенная в России