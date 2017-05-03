Он не раб на кадерге. Что Эрдоган хотел от Путина

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Эрдоган приехал в Сочи просить у Путина уступок в обмен на лояльность. Москва же дала понять, что решать турецкие проблемы за счет своих интересов не намерена. Тем более за лояльность, которой нет и быть не может.

Такие вот партнеры

Третьего мая "изолированный", как известно, со всех сторон Владимир Путин продолжал дипломатический марафон с сильными мира сего. После прошедших днем ранее переговоров со вторым и первым лицами коллективного мира — Ангелой Меркель и Дональдом Трампом — настала очередь одного из лидеров Ближнего Востока, президента Турции Реджепа Эрдогана.

Российско-турецкие отношения в последние месяцы развивались очень сложно (тут и срыв перемирия в Сирии со стороны протурецкой оппозиции, и "одобрямс" Эрдогана в отношении американского удара по авиабазе Шайрат, и эмбарго на российскую пшеницу). Целью визита было не просто урегулирование этих проблем, но и некое определение внешнеполитического курса нового "султаната" Эрдогана (республику Ататюрка, как известно, население страны похоронило на прошедшем недавно конституционном референдуме). По мнению некоторых экспертов, Эрдоган (который через две недели полетит в США) хочет выставить Турцию на своеобразный аукцион между Путиным и Трампом, и тот, кто предложит большую цену, получит турецкую благосклонность и поддержку.

Вот только проблема в том, что актив неликвидный. Безусловно, Турция является очень сильным, важным и активным игроком в ближневосточной песочнице, тактическим партнером России, однако как стратегический партнер она ненадежна. Слишком уж часто за последние месяцы Эрдогана заносило из стороны в сторону. У Эрдогана нет целостности и выдержки. "У Турции нет внешней политики, у нее свидания на одну ночь", — говорит турецкий политолог Атила Йешилада. Да, некоторые эксперты уверяют, что непоследовательность и задиристость турецкого президента объяснялась исключительно внутриполитическими причинами (все было положено на алтарь успеха референдума, и именно поэтому Эрдоган играл мускулами и ссорился с партнерами ради голосов турецких националистов) и что сейчас, после победы на голосовании, можно будет говорить о переходе от одной ночи к постоянным связям.

Однако у российских политологов эти надежды вызывают сомнения. Хотя бы потому, что принятые на референдуме поправки в Конституцию будут имплементированы лишь через два года, и все это время Эрдогану (которому предстоит отстаивать свои завоевания в схватке с оппозицией) нужно будет сохранять расположение националистов. Ну и, наконец, особенности характера турецкого президента (а многие его обвиняют в излишней заносчивости) еще никто не отменял. Поэтому есть ли смысл идти на серьезные, даже опасные для России уступки такому партнеру? Да, Путин, по его признанию, работает как раб на галерах, но это российские галеры. Он не готов вкалывать на турецкой кадерге — так в Турции назывались галеры, на которых гребли в том числе и российские рабы и от названия которых в русский язык вошло слово "каторга".

Курдов не трогаем

Судя по итогам переговоров, они прошли именно с учетом этого фактора. Анкара не получила никаких серьезных уступок.

Так, в сирийском вопросе турок интересовали три вещи: политический процесс, судьба Асада и курдский вопрос. По Асаду позиция Москвы непреклонна и изменению не подлежит — сирийский лидер является легитимным главой государства, и его судьбу может решить только народ. В переводе на русский язык: Асада можно убрать исключительно через выборы, которые станут возможными только после окончания гражданской войны. А пока придется понять, простить и потерпеть (собственно, в Москве ожидают, что Турция снова вернется к позиции, озвученной премьер-министром Бинали Йылдырымом, — что с Асадом "на время переходного периода" придется сотрудничать).

Что же касается политического решения, включая турецкое предложение о создании зон деэскалации (то есть о перемирии), то Москва, в общем-то, никогда не была против. "Мы с господином президентом придерживаемся точки зрения, что решение сирийского конфликта может быть обеспечено исключительно политико-дипломатическими средствами, — отметил Путин. — В конечном итоге этот политический процесс должен привести к полному восстановлению территориальной целостности страны и к единому руководству страны вне зависимости от тех взглядов, которые исповедуют те или иные политические силы сегодня".

Однако ключевой вопрос в том, будут ли сирийские курды входить в список политических сил, допущенных к руководству страны. Анкара, как известно, категорически против. "В отличие от США и ЕС, Россия даже не признала Рабочую партию Курдистана террористической организацией, — говорит бывший высокопоставленный турецкий дипломат Айдын Седжчен. — А теперь еще и русские разместили войска в Африне (курдский кантон на северо-западе Сирии, который изъявил желание сотрудничать с Асадом в обмен на его защиту от турок и подконтрольных Анкаре сирийской боевиков. — Прим. ред.)".

Судя по всему, Кремль рассматривает курдов как некий баланс Турции и (поскольку Москва не уверена в надежности турецких партнеров) не собирается этот актив сливать в обмен на турецкую благосклонность. Приняла ли Турция эту позицию Кремля, согласилась ли с ней? Переговоры Путина и Эрдогана проходили одновременно с запуском нового раунда переговоров в Астане, куда приехала подконтрольная Турции часть сирийской оппозиции. Итоги переговоров и, что самое важное, темпы их имплементации сполна ответят на этот вопрос.

Помидоры не пускаем

Что же касается экономической части визита, то и тут Путин отказался сесть за турецкие весла в ущерб собственным интересам.

Напомним, что отдельным блоком на переговорах был сельскохозяйственный вопрос. Поскольку Москва не спешила отменять эмбарго против некоторых видов турецкой сельхозпродукции, Анкара решила пошантажировать Москву и ввела эмбарго на импорт российского зерна до того момента, пока Кремль не снимет свои ограничения. Собственно, Эрдоган и поехал в Сочи с предложением снять все ограничения.

На первый взгляд, стороны пришли к компромиссу. "Мы договорились о комплексном решении всех этих проблем, связанных с ограничениями, — заявил Путин. — Исходим из того, что любые ограничения разрушают экономику, вредят в конечном итоге нашим производителям". Однако тут же дал понять, что решение проблемы ограничений — это не значит их снятие, по крайней мере с российской стороны. И если Турция (со слов вице-премьера Аркадия Дворковича) обязалась снять эмбарго с российской пшеницы, то ее томаты так и не смогут свободно попадать на российский рынок. "Наши сельхозпроизводители взяли достаточные объемы кредитов. Это достаточно длительный цикл производства (выращивание овощей. — Прим. ред.), связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений и так далее. Поэтому вот по этому виду товаров ограничения пока будут оставаться", — отметил Путин. По словам Аркадия Дворковича, определенные ограничения на те же помидоры (пусть и не в виде эмбарго) могут сохраняться в течение ближайших трех-пяти лет.

Сельхозпроизводители громко выдохнули — они слишком долго жили в ситуации неопределенности, опасались того, что после нормализации российско-турецких отношений ограничения будут сняты и рынок снова завалят дешевыми турецкими товарами. Более того, заняв сейчас такую позицию, Путин дал понять, что и в случае со снятием контрсанкций против Европы Москва также учтет интересы собственных производителей. А значит, можно спокойно инвестировать в российское тепличное производство, вкладывать в технологии (что в конечном счете позволит наладить цепочку производства, повысить качество продукции и снизить ее цену за счет сокращения издержек). Да, за счет интересов и доходов турецких производителей.

Лучшее предложение

При этом Кремль готов конструктивно обсуждать с Анкарой те вопросы стратегического характера, которые не наносят ущерба российским интересам. Например, строительство атомной станции "Аккую". По словам Путина, общий объем российских инвестиций в проект (а станцией, напомним, будет в итоге владеть Россия) составит 22 миллиарда долларов. Кроме того, Путин и Эрдоган провели переговоры о поставке в Турцию российской системы ПВО С-400. Если Анкара готова оплатить этот проект, Москва вполне готова помочь турецким партнерам продемонстрировать независимость последних от американского ВПК. Любой каприз за турецкие деньги.

Ожидал ли Эрдоган большего? Безусловно. Однако предложит ли ему Дональд Трамп через две недели большую цену? Очень навряд ли. С Трампом разговор будет гораздо сложнее, да и уступок еще меньше. США и Турция — союзники по НАТО, однако между ними на Ближнем Востоке слишком много противоречий. Так, Трамп не будет активизировать действия против президента Сирии Башара Асада — американский президент не собирается влезать в ненужный сирийский конфликт и заниматься ненужными сменами режима, поэтому уже заявил, что свержение Асада больше не является приоритетом американской политики в Сирии. Не станет Трамп и сдавать Эрдогану сирийских курдов, по сути, единственную силу, которая может выступать американским союзником в этом регионе. Если же американцам удастся создать подконтрольную им курдскую автономию в Сирии, то они смогут через нее давить на Турцию, Сирию и Иран, — прекрасный актив, которым президент-бизнесмен не будет одаривать президента-султана.

Наконец, Трамп с большой долей вероятности даже не станет отдавать Анкаре живущего в США Фетхуллу Гюлена — турецкого проповедника, который является одним из самых непримиримых и влиятельных противников Эрдогана и который, по мнению Анкары, стоял за попыткой переворота летом 2016 года. Гюлен, по некоторым данным, тесно и плодотворно сотрудничает с американским разведсообществом, с которым Трампу очень-очень нужно налаживать отношения.

Более того, нужно понимать, что прошедший в Турции конституционный референдум заложил мину под все отношения Анкары с западными странами. Вашингтон, Брюссель, Берлин, Париж и другие партнеры Эрдогана по НАТО регулярно поднимают и будут поднимать перед турецким президентом вопросы соблюдения прав человека и оппозиции (которая, напомним, будет эти два года бороться за право собственного существования). Даже если Трамп и Меркель проигнорируют эти вопросы, конгресс и бундестаг молчать не будут. Москва же, как известно, не вмешивается во внутренние дела других стран и не ставит никаких гуманитарных ультиматумов.

Поэтому, судя по всему, Анкаре придется принять российское предложение на аукционе турецкого будущего. И без серьезных уступок со стороны Кремля. Так что выводить свою кадергу из зоны внешнеполитических рифов (куда Эрдоган ее собственноручно завел своей авантюристичной политикой) президенту-султану придется самостоятельно.