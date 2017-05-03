В Кишиневе в День Победы пройдет "Бессмертный полк"

КИШИНЕВ, 3 мая — РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" пройдет в Кишиневе 9 Мая — в День Победы в Великой Отечественной войне, передает агентство Sputnik Молдова.

Шествие организует Национальный комитет "Победа". Сбор участников и построение колонны будет проводиться с 08.30 до 09.30 (совпадает с мск) в сквере Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу, сообщил агентству руководитель нацкомитета Алексей Петрович.

Шествие начнется в 09.30. Колонна проследует до мемориального комплекса воинской славы "Вечность", где состоится церемония возложения цветов к "Вечному огню" и могилам павших героев. Во главе колонны будут идти ветераны Великой Отечественной войны и вооружённых сил. Также у мемориала состоится выставка ретро-автомобилей, многие из них относятся к периоду Великой Отечественной войны и послевоенному времени, сообщил председатель клуба "Авто Ретро Тюнинг" Владислав Думанов.

Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске.

Впервые в Молдавии акция "Бессмертный полк" прошла в 2015 году.