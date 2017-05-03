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В мире

Дань за Brexit: Британия распустила парламент и должна 100 миллиардов евро

15:4403.05.2017
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© РИА Новости . Алекс МакнотонПерейти в фотобанкПротивник выхода Великобритании из Европейского Союза на улице ЛондонаПротивник выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Андрей Веселов. Великобритания 3 мая, в среду распустила парламент, вернее его нижнюю палату — палату общин. Это обязательное законодательное требование перед досрочными выборами, которые назначены на 8 июня. Парламентариям предоставят еще несколько дней, чтобы забрать личные вещи, документы и съехать из кабинетов. По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, досрочные выборы необходимы для того, чтобы "укрепить в правительстве и парламенте единство, которое так необходимо в условиях выхода Великобритании из Европейского союза".

Укрепляться действительно нужно. Газета Financial Times написала, что Брюссель оценивает финансовые обязательства Великобритании в процессе выхода из ЕС в 100 миллиардов евро. Это сумма различных бюджетных обязательств, которые Лондон взял на себя еще до Brexit. Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что ЕС намерен истребовать с Лондона порядка 60 миллиардов евро. Таким образом, размер отступных увеличился почти в два раза.

"Мы не станем платить 100 миллиардов. Что мы должны сделать, так это обсудить в деталях все права и обязанности", — заявил британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

Вашингтон больше не первый союзник Лондона?

Флаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона. Архивное фото
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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Рекомендации Еврокомиссии позволяют затянуть сроки Brexit
Положение Великобритании становится еще даже более сложным, чем кажется на первый взгляд. Вашингтон, главный политический и экономический партнер Лондона, в случае успешного завершения Brexit намерен в первую очередь сотрудничать с ЕС, а не с Соединенным Королевством. США предпочтут сначала заключить соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, а уже затем — с Великобританией. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на источник в Белом доме.

Сказать, что это стало неожиданностью, впрочем, тоже нельзя. Еще в апреле 2016 года президент США Барак Обама заявил, что выход Великобритании из ЕС нанесет серьезный урон американо-британским торговым отношениям. Обама пообещал, что "Соединенное Королевство окажется в конце очереди" по подписанию соглашения в США в случае выхода страны из ЕС. Тогда эти слова многие наблюдатели расценили как давление и даже угрозу.

В сложнейшем положении оказалась университетская система Великобритании. Как отметили в комитете по образованию палаты общин, каждый шестой сотрудник британских университетов является выходцем из ЕС. Таким образом, преподаватели и ученые остаются без гарантий на сохранение работы, а Лондон встанет перед угрозой "утечки мозгов". "Brexit угрожает нашей международной конкурентоспособности и успеху наших университетов в долгосрочной перспективе", — заявил глава комитета Нил Кармайкл.

© РИА Новости . Алекс МакнотонПерейти в фотобанкЛюди в костюмах персонажей "Алисы в стране Чудес" Л. Кэролла проводят у здания Парламента в Лондоне акцию протеста против выхода Великобритании из ЕС
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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Люди в костюмах персонажей "Алисы в стране Чудес" Л. Кэролла проводят у здания Парламента в Лондоне акцию протеста против выхода Великобритании из ЕС

Уйти, но остаться

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписывает письмо в ЕС о начале запуска Brexit. 28 марта 2017
© AP Photo / Christopher Furlong, Pool
May be – or not May be. Тереза Мэй поставила все на одну карту
Не исключено, что сверхжесткие условия выхода, которые ЕС при поддержке США навязывает Великобритании, преследуют цель заставить британское правительство одуматься — и остаться в ЕС. Так, президент Европарламента Антонио Таяни прямо заявил, что процессу выхода Великобритании из ЕС можно дать задний ход, если на предстоящих досрочных парламентских выборах британцы выберут новое правительство. "Если Великобритания захотела бы остаться, это было бы на пользу всем. Я был бы очень рад", — добавил Таяни.

Между тем ряд европейских СМИ отмечает, что Лондон и Брюссель обсуждают также "промежуточную модель": Лондон выходит из ЕС, но при этом становится членом Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA). В состав этой организации входят не являющиеся членами ЕС Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенштейн. Причем все эти страны очень глубоко интегрированы в экономику ЕС, имеют свободный доступ к общеевропейскому рынку.

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Brexit как очень особый предмет: никто не уверен ни в чем
Членство в EFTA позволит избежать финансовых последствий жесткого Brexit. Загвоздка, однако, состоит в том, что участие в ассоциации потребует от Лондона разделить со странами ЕС принципы "свободного перемещения". По сути — разрешить въезд мигрантов на прежних условиях. А ведь именно недовольство миграционной политикой Брюсселя стало одной из ключевых причин, по которой британцы высказались за Brexit.

"Британское правительство должно исполнить обязательства, данные избирателям, и покончить со свободой передвижения людей. Очевидно — мы не можем оставаться в едином рынке", — заявил министр финансов Великобритании Филип Хаммонд в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

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