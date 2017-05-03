Дань за Brexit: Британия распустила парламент и должна 100 миллиардов евро

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Андрей Веселов. Великобритания 3 мая, в среду распустила парламент, вернее его нижнюю палату — палату общин. Это обязательное законодательное требование перед досрочными выборами, которые назначены на 8 июня. Парламентариям предоставят еще несколько дней, чтобы забрать личные вещи, документы и съехать из кабинетов. По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, досрочные выборы необходимы для того, чтобы "укрепить в правительстве и парламенте единство, которое так необходимо в условиях выхода Великобритании из Европейского союза".
Укрепляться действительно нужно. Газета Financial Times написала, что Брюссель оценивает финансовые обязательства Великобритании в процессе выхода из ЕС в 100 миллиардов евро. Это сумма различных бюджетных обязательств, которые Лондон взял на себя еще до Brexit. Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что ЕС намерен истребовать с Лондона порядка 60 миллиардов евро. Таким образом, размер отступных увеличился почти в два раза.
"Мы не станем платить 100 миллиардов. Что мы должны сделать, так это обсудить в деталях все права и обязанности", — заявил британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.
Вашингтон больше не первый союзник Лондона?
Сказать, что это стало неожиданностью, впрочем, тоже нельзя. Еще в апреле 2016 года президент США Барак Обама заявил, что выход Великобритании из ЕС нанесет серьезный урон американо-британским торговым отношениям. Обама пообещал, что "Соединенное Королевство окажется в конце очереди" по подписанию соглашения в США в случае выхода страны из ЕС. Тогда эти слова многие наблюдатели расценили как давление и даже угрозу.
В сложнейшем положении оказалась университетская система Великобритании. Как отметили в комитете по образованию палаты общин, каждый шестой сотрудник британских университетов является выходцем из ЕС. Таким образом, преподаватели и ученые остаются без гарантий на сохранение работы, а Лондон встанет перед угрозой "утечки мозгов". "Brexit угрожает нашей международной конкурентоспособности и успеху наших университетов в долгосрочной перспективе", — заявил глава комитета Нил Кармайкл.
Уйти, но остаться
Между тем ряд европейских СМИ отмечает, что Лондон и Брюссель обсуждают также "промежуточную модель": Лондон выходит из ЕС, но при этом становится членом Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA). В состав этой организации входят не являющиеся членами ЕС Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенштейн. Причем все эти страны очень глубоко интегрированы в экономику ЕС, имеют свободный доступ к общеевропейскому рынку.
"Британское правительство должно исполнить обязательства, данные избирателям, и покончить со свободой передвижения людей. Очевидно — мы не можем оставаться в едином рынке", — заявил министр финансов Великобритании Филип Хаммонд в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.