В Лондоне объяснили, почему Британия не сможет остаться в общем рынке с ЕС

ВАРШАВА, 14 апр — РИА Новости. Великобритания не сможет остаться в общем рынке ЕС из-за вопросов миграции, заявил министр финансов Великобритании Филип Хаммонд в интервью польскому издания Rzeczpospolita.

"Мы знаем, что четыре свободы единого рынка для Союза нерушимы. И потому, что британское правительство должно исполнить обязательства, данные избирателям и покончить со свободой передвижения людей, очевидно, мы не можем оставаться в едином рынке", — сказал Хаммонд.

При этом он отметил, что Британия будет стремиться "наладить с Европейским союзом как можно более близкие отношения, которые может иметь третья страна".

"Наша цель — всеобъемлющее, уникальное партнерство с Сообществом. В его рамках мы хотим заключить как можно более широкий договор о свободной торговле, включающий не только товары, но и услуги. Речь идет о сохранении в максимально, насколько это возможно, существующих деловых связей. Мы не хотим тарифных барьеров, трудностей на границе", — пояснил он.

Британский премьер Тереза Мэй 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — ровно два года спустя после запуска Brexit.