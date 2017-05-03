В Киеве сообщили дату проведения марша за легализацию марихуаны

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. "Марш свободы" за легализацию хранения марихуаны для собственного употребления пройдет в Киеве 16 сентября, сообщается в среду на сайте организаторов мероприятия.

Подобное мероприятие за реформу государственной наркополитики проходило в столице и городах Украины с 2005 по 2013 годы. Его участники выступали против наркокоррупции в силовых структурах и за принятие государственной стратегии в отношении наркотиков.

"Марш Свободы" за реформы в государственной наркополитике после многолетнего перерыва пройдет в Киеве 16 сентября 2017 года. Своей целью участники марша провозгласили реализацию стратегии государственной политики в отношении наркотиков до 2020 года. В частности, речь идет о декриминализации статьи Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта", — говорится в сообщении организаторов.

В частности, организаторы мероприятия намерены требовать заменить уголовную ответственность за хранение небольших порций марихуаны (пять граммов) для собственного употребления на административную.

В сообщении также отмечается, что на Украине из общей массы преступлений, связанных с оборотом наркотиков, самая большая доля приходится на связанные с хранением небольших порций марихуаны для личного пользования. В частности, по данным организаторов мероприятия, за сбыт наркотиков в 2016 году в стране был осужден 721 человек, в то время как за хранение без цели сбыта – 6,997 тысячи человек, из них 5,067 тысячи – за хранение небольшого количества наркотиков без цели сбыта.

По их мнению, декриминализация этой статьи позволит переориентировать работу правоохранительных органов на борьбу с организованным наркобизнесом вместо борьбы с мелкими правонарушениями в этой сфере.

Также участники марша намерены требовать предоставить украинцам доступ к лечению медицинской марихуаной и препаратами на ее основе, что сейчас запрещено.