В Киеве сообщили дату проведения марша за легализацию марихуаны

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. "Марш свободы" за легализацию хранения марихуаны для собственного употребления пройдет в Киеве 16 сентября, сообщается в среду на сайте организаторов мероприятия.
"Марш Свободы" за реформы в государственной наркополитике после многолетнего перерыва пройдет в Киеве 16 сентября 2017 года. Своей целью участники марша провозгласили реализацию стратегии государственной политики в отношении наркотиков до 2020 года. В частности, речь идет о декриминализации статьи Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта", — говорится в сообщении организаторов.
В частности, организаторы мероприятия намерены требовать заменить уголовную ответственность за хранение небольших порций марихуаны (пять граммов) для собственного употребления на административную.
По их мнению, декриминализация этой статьи позволит переориентировать работу правоохранительных органов на борьбу с организованным наркобизнесом вместо борьбы с мелкими правонарушениями в этой сфере.
Также участники марша намерены требовать предоставить украинцам доступ к лечению медицинской марихуаной и препаратами на ее основе, что сейчас запрещено.