"Казахгейт" поставил Бельгию и Францию на грань политического скандала

БРЮССЕЛЬ, 3 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Бельгия и Франция оказались на грани межгосударственного политического скандала в связи с новыми обстоятельствами, возникшими в расследовании так называемого "Казахгейта".

Бельгийский журнал Vif опубликовал в среду документы, свидетельствующие о "центральной роли", которую сыграл экс-глава МВД Франции и руководитель администрации предыдущего президента Николя Саркози — Клод Геан в решении вопроса снятия в Бельгии уголовных обвинений в отношении казахско-узбекского бизнесмена Патоха Шодиева.

"При этой непосредственной вовлеченности французского министра дело затрагивает самые высокие круги обоих правительств. "Казахгейт" становится делом государственного масштаба", — отмечает в этой связи телерадиокомпания RTBF.

Трафик влияния

Vif приводит документальные подтверждения, что Геан в послании на имя дипломатического советника Саркози Дабьена Лора отмечает то ценное содействие в урегулировании вопроса, которое оказал тогда французской стороне, будучи председателем Сената Бельгии Арманд Де Деккер, ныне являющийся бургомистром брюссельской коммуны Уккль.

Как утверждает Геан, "он (Де Деккер –ред.) и его команда проделали великолепную работу, которая не может не служить интересам Франции".

В Бельгии экс-главу Сената подозревают в "трафике влияния" в интересах иностранного государства. Как утверждают СМИ, именно Де Деккер содействовал снятию уголовных обвинений с Патоха Шодиева, за что в качестве юриста получил гонорар от французской стороны. По данным Vif, участие в решении вопроса принимал также действующий глава МИД Бельгии Дидье Рейндерса, занимавший тогда пост министра финансов королевства.

И Де Деккер, и Рейндерс утверждают, что не являются действующими лицами "Казахгейта". Для его расследования парламент Бельгии в ноябре 2016 года учредил специальную комиссию. В эту среду ответить на вопросы ее членов приглашен сам Клод Геан, который во Франции был осужден за хищение государственных средств.

Из истории скандала

Согласно данным бельгийского издания Soir и французского интернет-портала Mediapart, в 2011 году Де Деккер якобы оказал давление на министра юстиции Бельгии, чтобы тот в срочном порядке снял с миллиардера Патоха Шодиева, являющегося бельгийским гражданином, уголовные обвинения в коррупции. По информации СМИ, Де Деккер якобы действовал по поручению Елисейского дворца.

В то время власти Франции вели переговоры с Казахстаном о продаже этой стране 45 вертолетов компании Eurocopter. Предполагалось, что Шодиев имел определенное влияние на президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и мог помочь Франции в заключении контракта на сотни миллионов евро.

По данным СМИ, Де Деккеру был выписан гонорар в 740 тысяч евро (получение которого он не отрицает) за "350 часов работы в качестве юриста", после того как с Шодиева в рекордный срок были сняты обвинения. Бизнесмен и двое его коллег по бизнесу в досудебном порядке выплатили бельгийской казне в общей сложности 23 миллиона евро.

Сам Де Деккер опровергает какую-либо связь с Францией, где президентом в то время был Николя Саркози, а также оказание давления на министра юстиции Бельгии.

Премьер королевства Шарль Мишель со своей стороны потребовал внести полную ясность в связи с "Казахгейтом". А либеральное "Реформаторское движение", членами которого являются Мишель и Де Деккер, отстранила бургомистра Уккля от занимаемых им партийных постов.

Казахстанский миллиардер Патох Шодиев имеет бельгийский паспорт с 1997 года и считается вторым богатейшим жителем Бельгии. По данным агентства Sputnik, в 1992 году он вместе с деловыми партнерами Александром Машкевичем и Алиджаном Ибрагимовым основал компанию Eurasian National Resources (ENR) по добыче полезных ископаемых.

В апреле этого года было обнародовано досье, согласно которому Шодиев является бенефициаром 25 офшорных компаний в течение последних 14 лет.

Де Декер возглавлял Сенат Бельгии с 2007 по 2010 годы.

Все новости Казахстана читайте на сайте Sputnik Казахстан >>