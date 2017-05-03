В Боснии и Герцеговине впервые пройдет акция "Бессмертный полк"

БЕЛГРАД, 3 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" впервые пройдет в Боснии и Герцеговине (БиГ) 9 мая в городе Баня-Лука, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в БиГ Антон Соколов.

По его словам, в шествии по центральным улицам города примут участие местные жители и российские соотечественники. Они понесут портреты с фотографиями родных, сражавшихся против фашизма в годы Второй мировой войны.

"Данное мероприятие будет проводиться по инициативе местных правительственных и общественных организаций при содействии посольства", — сообщил дипломат.

"Бессмертный полк" — общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах ближнего и дальнего зарубежья.