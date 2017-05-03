Землетрясение на границе Киргизии и Таджикистана оценили в семь баллов

БИШКЕК, 3 мая – РИА Новости. Землетрясение интенсивностью в семь баллов произошло утром в среду на границе Киргизии и Таджикистана, в Бишкеке ощущались подземные толчки в три балла, сообщили РИА Новости в Институте сейсмологии Национальной академии наук Киргизии.
"Сейсмостанции Института сейсмологии зарегистрировали землетрясение — в эпицентре 7 баллов (по 12-балльной шкале MSK-64), энергетический класс K= 14. По предварительным данным Института сейсмологии НАН КР, очаг землетрясения располагается на территории Таджикистана", — рассказали киргизские сейсмологи.
Как сообщили РИА Новости в МЧС Киргизии, к настоящему моменту "информация по разрушениям не поступала".
Интенсивность землетрясений по шкале MSK-64 измеряется в баллах, от 1 до 12, в зависимости от величины сотрясения земной поверхности. Семибалльные землетрясения ощущаются всем населением, вызывают колебания и падение мебели, трещины в стенах каменных домов.