Землетрясение на границе Киргизии и Таджикистана оценили в семь баллов

БИШКЕК, 3 мая – РИА Новости. Землетрясение интенсивностью в семь баллов произошло утром в среду на границе Киргизии и Таджикистана, в Бишкеке ощущались подземные толчки в три балла, сообщили РИА Новости в Институте сейсмологии Национальной академии наук Киргизии.

Ранее сообщалось, что, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки магнитудой около 5,9 зафиксированы к юго-западу от города Ош в 7.47 мск в среду (10.47 по местному времени). Как информируют сейсмологи, эпицентр землетрясения находится в Таджикистане недалеко от границы с Киргизией, в 257 километрах от Душанбе, 105 километрах от Ферганы (Узбекистан), 80 километрах от киргизского Баткена.

"Сейсмостанции Института сейсмологии зарегистрировали землетрясение — в эпицентре 7 баллов (по 12-балльной шкале MSK-64), энергетический класс K= 14. По предварительным данным Института сейсмологии НАН КР, очаг землетрясения располагается на территории Таджикистана", — рассказали киргизские сейсмологи.

Отмечается, что в близлежащих киргизских селах Шибээ и Карамык интенсивность подземных толчков составила 5 баллов, жители южной столицы Киргизии, города Ош, ощутили 4-балльные толчки, в Бишкеке сила подземных толчков достигала 3 баллов. "В Бишкеке в домах повышенной этажности выше девятого этажа толчки ощущались до 3 баллов. Причем наиболее сильно их почувствовали жители центральной части столицы", — заявил собеседник агентства.

Как сообщили РИА Новости в МЧС Киргизии, к настоящему моменту "информация по разрушениям не поступала".

Интенсивность землетрясений по шкале MSK-64 измеряется в баллах, от 1 до 12, в зависимости от величины сотрясения земной поверхности. Семибалльные землетрясения ощущаются всем населением, вызывают колебания и падение мебели, трещины в стенах каменных домов.