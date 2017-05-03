В Техасе уволили офицера, застрелившего 15-летнего афроамериканца

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Управление полиции Техаса уволило офицера, застрелившего 15-летнего афроамериканца, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Инцидент произошел в субботу вечером в городе Балч Спрингс в округе Даллас. Полицейский Рой Оливер начал стрелять по автомобилю, в котором 15-летний Джордан Эдвардс вместе с еще четырьмя подростками возвращался с вечеринки. В результате выстрела подросток скончался.

Адвокат семьи погибшего Ли Мерритт сообщил, что полицейский застрелил Эдвардса из винтовки. Судмедэксперт округа постановил, что подросток был убит.

Как сообщил глава полиции Джонатан Хабер, Оливер был уволен за нарушение политики управления.

После убийства афроамериканца Майкла Брауна в августе 2014 года в Фергюсоне белым полицейским США захлестнула волна масштабных протестов и беспорядков. Это спровоцировало наиболее широкую дискуссию в американском обществе за последние десятилетия по таким вопросам, как насилие со стороны полицейских в отношении расовых меньшинств и социальная несправедливость.