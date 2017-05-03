В Техасе уволили офицера, застрелившего 15-летнего афроамериканца

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Управление полиции Техаса уволило офицера, застрелившего 15-летнего афроамериканца, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Адвокат семьи погибшего Ли Мерритт сообщил, что полицейский застрелил Эдвардса из винтовки. Судмедэксперт округа постановил, что подросток был убит.
После убийства афроамериканца Майкла Брауна в августе 2014 года в Фергюсоне белым полицейским США захлестнула волна масштабных протестов и беспорядков. Это спровоцировало наиболее широкую дискуссию в американском обществе за последние десятилетия по таким вопросам, как насилие со стороны полицейских в отношении расовых меньшинств и социальная несправедливость.