СМИ: США и Китай обсуждают усиление ответа Совбеза ООН на действия КНДР

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. США обсуждают с Китаем возможность более сильных ответных действий Совбеза ООН, включая введение санкций, в связи с осуществляемыми КНДР ракетными пусками, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов.

Как отмечает агентство, на данный момент не известно, насколько Пекин открыт к введению новых санкций против КНДР.

"Совокупные действия КНДР с момента их последнего ядерного испытания заставляют нас смотреть на ряд мер, которые будут оказывать давление", — сказал сотрудник представительства США при ООН.

"Как сказал (госсекретарь США Рекс) Тиллерсон в пятницу, ведение дел, как раньше, больше не выход. Мы изучаем варианты ответа на эту серию провокаций с нашими коллегами из СБ ООН", — добавил представитель.

КНДР в субботу провела очередные испытания баллистической ракеты. Пуск был произведен в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Американские и японские военные считают, что баллистическая ракета упала на северокорейской территории в пределах 50 километров от места пуска. Тип ракеты точно пока не определен. По мнению экспертов, это могла быть Scud ER, то есть ракета ближнего радиуса действия с увеличенной дальностью полета, или ракета среднего радиуса действия KN-17.

Очередные ракетные испытания КНДР состоялись спустя лишь несколько часов после окончания специального заседания СБ ООН, в ходе которого США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и о своей готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения, а Южная Корея предложила всерьез задуматься над тем, может ли КНДР оставаться членом ООН на фоне провокационных действий.