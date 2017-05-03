СМИ: США и Китай обсуждают усиление ответа Совбеза ООН на действия КНДР

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. США обсуждают с Китаем возможность более сильных ответных действий Совбеза ООН, включая введение санкций, в связи с осуществляемыми КНДР ракетными пусками, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов.
"Совокупные действия КНДР с момента их последнего ядерного испытания заставляют нас смотреть на ряд мер, которые будут оказывать давление", — сказал сотрудник представительства США при ООН.
"Как сказал (госсекретарь США Рекс) Тиллерсон в пятницу, ведение дел, как раньше, больше не выход. Мы изучаем варианты ответа на эту серию провокаций с нашими коллегами из СБ ООН", — добавил представитель.
Очередные ракетные испытания КНДР состоялись спустя лишь несколько часов после окончания специального заседания СБ ООН, в ходе которого США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и о своей готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения, а Южная Корея предложила всерьез задуматься над тем, может ли КНДР оставаться членом ООН на фоне провокационных действий.