Академия наук Франции призвала голосовать за Макрона во втором туре

ПАРИЖ, 2 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Французская академия наук во вторник призвала во втором туре выборов президента страны голосовать за экс-министра экономики Франции, лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона.

Как передает портал 20minutes.fr, французские ученые выступили с таким призывом в условиях "исключительных обстоятельств, с которыми мы в настоящее время сталкиваемся".

"Академия наук… хотела бы напомнить, что защищает гуманистические ценности и универсальность науки — ценности, которые несовместимы с закрытием границ, желанием уйти в национализм и выводом из европейских и международных проектов", — приводит портал выдержку из заявления академии.

По мнению академиков, только свободное мышление, которое лежит в основе научных изысканий, "может позволить развивать исследования, образование, технологию и инновации" — то есть те составляющие, которые необходимы для прогресса Франции и конкурентоспособности ее экономики.

"И из двух кандидатов это способен сделать Эммануэль Макрон", — следует из коммюнике.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

Согласно данным опроса компании OpinionWay, опубликованным во вторник, Макрон во втором туре одержит победу над Ле Пен с результатом 60% голосов избирателей против 40%.