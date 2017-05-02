ЕК рекомендовала странам ЕС активизировать пограничные проверки на дорогах

БРЮССЕЛЬ, 2 мая — РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС и не входящим в Евросоюз странам Шенгенской зоны через полгода активизировать проверки на дорогах в приграничных районах, считая это альтернативой традиционному пограничному контролю, заявил еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрос Аврамопулос.

Предполагается, что эти меры позволят обеспечить безопасность в Шенгенской зоне после того, как входящие в нее страны через полгода окончательно откажутся от временного контроля, введенного на внутренних границах в связи с небывалым наплывом нелегальных мигрантов в 2015 году.

"Сегодня мы рекомендуем всем странам-членам и странам, входящим в Шенген, более активно использовать существующие полицейские меры и предпочесть пропорциональные полицейские проверки пограничному контролю с целью обеспечить безопасность в Шенгенской зоне", — сказал Аврамопулос журналистам.

Он отметил, что "странам-членам следует активизировать полицейские проверки на автомагистралях и на других важных транспортных путях, а также использовать современные технологии для наблюдения за движением, в частности, распознавание автомобильных номеров".

"Наша рекомендация также предполагает усиление трансграничного сотрудничества полиции, такого как совместное патрулирование в пограничных районах и на международных поездах, а также совместный анализ угроз и трансграничный обмен информацией между странами-членами", — заявил еврокомиссар.

Он отметил, что Еврокомиссия хотела бы увидеть результаты этой рекомендации как можно быстрее. "Мы понимаем, что это займет некоторое время, но мы призываем страны-члены сделать это как можно быстрее и не позднее, чем через 6 месяцев", — сказал Аврамопулос.