Рейтинг Макрона упал на пять пунктов после первого тура выборов

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Шансы кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона на победу во втором туре выборов сократились на пять процентных пунктов по сравнению с цифрами на следующий день после первого тура голосования, свидетельствуют данные опроса компании Elabe для телеканала BFMTV.

По данным опроса, во втором туре Макрон одержит победу над Марин Ле Пен с 59% голосов против 41%. По результатам предыдущего опроса института Макрон лидировал с 64%.

Отмечается, что Макрон теряет поддержку избирателей, ранее голосовавших за других кандидатов. Так, число сторонников экс-премьера Франции Франсуа Фийона, готовых отдать голос за Макрона, сократилось на три процентных пункта, сторонников лидера движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — на девять процентных пунктов.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

Фийон занял третье место с 19,91%. Выбыв из президентской гонки, он призвал своих сторонников голосовать во втором туре за Макрона.