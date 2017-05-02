Эрдоган восстановил членство в правящей партии Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время митинга в Стамбуле. Архивное фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время митинга в Стамбуле. Архивное фото

АНКАРА, 2 мая — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган восстановил свое членство в правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР).

Об этом было объявлено на заседании высшего совета ПСР в Анкаре, на котором присутствовал турецкий лидер.

Ранее пресс-секретарь президента Ибрагим Калын сообщил, что турецкий лидер собирается вступить в правящую ПСР после обнародования окончательных результатов прошедшего 16 апреля конституционного референдума. Турецкие СМИ сообщали, что Эрдоган может вернуться на пост председателя ПСР на внеочередном партийном конгрессе 21 мая.

Эрдоган является основателем ПСР, но в 2014 году вышел из нее после избрания на пост президента страны. Согласно принятым на референдуме конституционным поправкам, президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это было предусмотрено ранее.