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В мире

Родриго Великолепный. Президент Филиппин открыл многополярный мир

15:3702.05.2017
(обновлено: 15:38 02.05.2017)
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© AP Photo / Bullit MarquezПрезидент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи с военными. 4 октября 2016 годаПрезидент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи с военными. 4 октября 2016 года
© AP Photo / Bullit Marquez

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

В этой истории больше интересного, чем кажется. Президент США Дональд Трамп позвонил президенту Филиппин Родриго Дутерте и пригласил его в Вашингтон (приведя этим в ужас демократов, кого-то из Госдепартамента и сотрудников Белого дома). Интересно это не только потому, что Дутерте в ответ заявил, что "занят и не может дать четких обещаний", поскольку в этом месяце его ждут в Москве. Дело скорее в создающейся явочным порядком новой механике глобальной внешней политики — механике, которая России вполне нравится.

Рецепт провала

Звонок Трампа Дутерте, дружественная беседа с ним и приглашение приехать с визитом оказалось главным американским скандалом последних дней. Администрация теперь отбивается  от натиска правозащитников и прочих демократов, для которых филиппинский президент — исчадие ада, поскольку он чуть ли не лично уничтожает без суда и следствия наркоторговцев. Или как минимум поощряет в этом "эскадроны смерти" — полицейские и общественные.

Президент Филиппин Родриго Дутерте. Архивное фото
© AP Photo / Bullit Marquez, File
Дутерте заявил, что у него может не быть времени на встречу с Трампом

Но кто сказал, что Дутерте это делает? Да правозащитники же. Люди, которые многие годы думали, что это они направляют внешнюю политику США и их союзников. Политику, которая основывается на принципе "продвигать везде права человека". Везде — или, точнее, где скажут правозащитники.

Естественно, для этого нужно создавать по миру местные ячейки этой системы. В результате получалось, что внешнюю политику США и Запада определяли (или как минимум запускали) группы людей, которые в каждой стране выявляли нарушителей прав и обращались к внешним силам для наведения в своей стране порядка. А те решали, бить или не бить.

Родриго Дутерте на саммите АСЕАН
© REUTERS / Erik De Castro
Застал врасплох: Трамп удивил госдеп приглашением Дутерте в Вашингтон

И вот на Филиппинах неделю с лишним назад местный юрист по имени почти что Иуда (Jude Josue Sabio, вот его фото, вероятно, все-таки Джуд) подал от своего имени иск в Международный уголовный суд. Он обвиняет Дутерте и 11 официальных лиц в том, что по их указаниям убиты 9400 человек за последние три десятилетия. Уничтожают наркоторговцев, но также наркоманов и иногда случайных людей — по ошибке. Обвинение подгоняется под статью "Массовые убийства и преступления против человечности". МУС будет разбираться.

Насколько справедливы обвинения — публика, не знающая, где находятся Филиппины, проверить не сможет.

А не слишком ли просто у правозащитной команды это выглядит — достаточно даже не выиграть, а просто начать какой-то процесс, и уже можно терроризировать хоть президента США. Например, говоря, как сейчас, что Трамп делает себя "моральным соучастником будущих убийств" на Филиппинах.

Президент Филиппин Родриго Дутерте. Архивное фото
© AP Photo / Bullit Marquez
СМИ узнали, что Дутерте согласился на совместные учения США и Филиппин
Проблема с подобной политикой в том, что она оказалась провальной. Только один пример: есть такой человек — Нарендра Моди, которого правозащитники (индийские и западные) по разным причинам сделали виновным в том, что он не смог на посту главного министра штата предотвратить убийства там мусульман. Хотя индийский суд его полностью оправдал, против Моди ввели санкции — запрет на въезд в США, Великобританию и куда-то еще.

Однако он туда все-таки въехал — в качестве избранного народом премьер-министра Индии, да еще и самого популярного за последние десятилетия. Моди сегодня — один из влиятельнейших мировых лидеров. А хотели, когда подвергали санкциям, сделать его "изгоем".

© Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом встречи лидеров БРИКС с главами делегаций государств. Октябрь 2016 года
© Пресс-служба Президента РФ
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом встречи лидеров БРИКС с главами делегаций государств. Октябрь 2016 года

И чего такой практикой добилась Америка или Запад в целом? Они попросту доигрались до того, что их "политике продвижения прав человека" не верят даже тогда, когда правозащитники в чем-то правы.

Народный герой

Что говорят правозащитники насчет Дутерте, понятно. Как и то, что они говорят про Трампа, "друга всех автократов мира". Но еще ведь есть филиппинцы. Вот один из недавних тамошних комментариев по поводу иска в МУС. Который, собственно, так и ставит вопрос: а что говорим мы, филиппинцы? Нас ведь не спрашивали.

Президент Филиппин Родриго Дутерте. Архивное фото
© AP Photo / Bullit Marquez
Дутерте отказался от "идиотской" помощи Евросоюза

Тогда они спросили себя сами. Дутерте на посту президента уже 10 месяцев. Недавние (мартовские) опросы общественного мнения говорят о 76-процентном доверии и 78-процентном одобрении его политики филиппинцами. Прав народ или нет, но в данном случае он явно за отстрел без суда.

Автор завершает свой материал так: "В конечном счете решать, что делать с войной против наркотиков, должен суверенный народ Филиппин. Однако начинать настоящую дискуссию нам надо побыстрее, пока еще один умник не призвал ООН послать миротворцев для оккупации нашей страны".

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота РФ Адмирал Трибуц в проливе Босфор Восточный во Владивостоке
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Мнение: от предложения Дутерте в адрес России США будут "скрежетать зубами"

Но никто миротворцев не пошлет. Родриго (он же Роди) Дутерте, конечно, великолепный персонаж международной сцены: обругал грязными словами всех, кто с ним не соглашался, включая Барака Обаму. И дело не только в том, что Родриго за это ничего не было. Наоборот, было, но очень хорошее. Он и его команда оказались прекрасными дипломатами, заключив союз с державой, против которой США хотели Филиппины использовать в геополитических играх: с Китаем. До начала лета ожидается также приезд Дутерте в Москву, готовятся различные соглашения.

И в обоих случаях речь идет о военных отношениях, в числе прочих. В январе в Манилу заходили российские корабли, а наши морпехи разбивали о собственные головы бутылки и ломали кулаками доски в парке Рисаля в центре города. А на днях в южный порт Давао заходил китайский военный корабль, и президент Дутерте поднимался на его борт.

© AP Photo / Aaron FavilaПрезидент Филиппин Родриго Дутерте на борту БПК "Адмирал Трибуц", 6 января 2017 года
© AP Photo / Aaron Favila
Президент Филиппин Родриго Дутерте на борту БПК "Адмирал Трибуц", 6 января 2017 года

Международная выставка авиационно-космической и военно-морской техники LIMA. Архивное фото
© AFP 2017 / Mohd Rasfan
Филиппины заинтересовались российскими вертолетами и беспилотниками
Филиппины — одна из самых проамериканских стран мира в смысле повседневной культуры. Поэтому не следует ожидать, что Дутерте будет всерьез вредить США. Просто так получилось, что Америк — две, демократическая (обамовская, клинтоновская, цинично-правозащитная) и та, что за Трампа. Приход Дутерте — не антиамериканская революция. Дутерте победил на президентских выборах не проамериканского, а проклинтоновского кандидата в президенты Филиппин. Но с Трампом и Америкой Трампа он и его страна не ссорились и могут дружить. Что мы и видим по звонку из Белого дома и дружественной беседе. 

Мир вместо агрессивной его глобализации "по демократам" превращается в довольно нестройный пока концерт национальных государств, у каждого из которых свои особенности. То есть происходит то, что предсказывала и чего добивалась российская дипломатия (мы называем это многополярностью).

Как это будет выглядеть в случае с Филиппинами: допускаю, что Дутерте — да-да, вот этому колоритному персонажу — удастся дружить с США, Китаем и Россией одновременно (и кто бы возражал, только не Москва). Допускаю также, что так будут поступать практически все страны мира с поправкой на географию и прочие конкретные обстоятельства. Просто случайно получилось, что именно Дутерте первым проложил дорогу к дипломатии новой эпохи.

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