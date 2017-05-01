Застал врасплох: Трамп удивил госдеп приглашением Дутерте в Вашингтон

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп во время телефонного разговора пригласил своего филиппинского коллегу Родриго Дутерте посетить США с визитом. Как пишут американские СМИ, для Госдепартамента это приглашение стало неожиданностью.

Трамп и Дутерте провели телефонные переговоры, во время которых обсудили, в частности, угрозу со стороны КНДР, а также борьбу правительства Филиппин с наркотиками. В Белом доме эту беседу назвали "очень дружеской дискуссией".

"Президенту Трампу понравилась дискуссия", — говорится в сообщении американской администрации. Американский лидер намерен сам посетить Филиппины — в ноябре, во время Восточно-Азиатского саммита, а кроме того, он пригласил Дутерте в Вашингтон "для обсуждения важности американо-филиппинского альянса, который сейчас двигается в очень позитивном направлении".

Накануне переговоров с Трампом президент Филиппин уже говорил об угрозе войны на Корейском полуострове для всей Юго-Восточной Азии. По его словам, северокорейский лидер Ким Чен Ын "просто хочет покончить с миром".

"Именно поэтому он счастлив, он всегда улыбается. Однако он действительно хочет положить всему конец", — заявил Дутерте в связи с последним испытанием баллистической ракеты в КНДР, пуск которой 29 апреля закончился неудачей.

Госдеп застали врасплох

Приглашение президента Филиппин в Вашингтон стало неожиданностью для Госдепартамента и совета национальной безопасности США, пишет издание New York Times. Эти ведомства теперь готовятся к шквалу критики со стороны правозащитных организаций, которые обвиняют Дутерте в принятии решений о "внесудебных расправах" на Филиппинах над людьми, связанных с наркотиками.

Лидеры США и Филиппин уже беседовали по телефону в декабре прошлого года, после того как Дональд Трамп был избран президентом США. Тогда, по словам Дутерте, также шла речь о его возможном визите в Вашингтон. Кроме того, как утверждал Дутерте, Трамп поддержал его кампанию по борьбе с наркоторговлей.

Правозащитники, в свою очередь, ставят под сомнение возможность выдачи Дутерте визы для визита в США, учитывая все обрушивающиеся на него обвинения в нарушении прав человека, не будь он главой государства, пишет New York Times.

"По сути, поддерживая кровавую войну Дутерте с наркотиками, Трамп становится моральным соучастником будущих убийств", — цитирует издание представителя правозащитной организации Human Rights Watch.

При этом глава аппарата Белого дома Райнс Прибас, отвечая телеканалу ABC на вопрос, будет ли приглашение Дутерте сигналом к тому, что вопрос о правах человека не имеет значения во внешней политике Трампа, сказал: "Это не значит, что права человека не имеют значения".

Прибас подчеркнул, что встреча двух президентов необходима и важна для решения проблемы КНДР, поскольку США нуждаются во взаимодействии с как можно большим количеством партнеров в том регионе.

В чем обвиняют Дутерте

Президент Филиппин после прихода к власти в мае прошлого года объявил полномасштабную борьбу с наркоманией и наркоторговлей. По последним данным ООН, за это время были убиты более шести тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала подобные методы борьбы, однако Дутерте на критику со стороны международных правозащитных организаций, ООН, США и Евросоюза неизменно отвечает в жесткой форме, считая эти заявления вмешательством во внутренние дела Филиппин.

Кроме того, СМИ сообщали, что Дутерте в бытность мэром города Давао, платил членам так называемой "команды уничтожения" и распоряжался убивать преступников.

Громкие заявления

Ранее Дутерте прославился рядом очень жестких высказываний в отношении США при предшественнике Трампа — Бараке Обаме.

Он обозвал Обаму "сукиным сыном", потребовал от Вашингтона не рассматривать его страну "как собачку на поводке", а затем заявил, что пришло время "распрощаться" с США, пригрозив аннулировать соглашение о размещении американских войск на Филиппинах.

"Ко времени, когда я завершу свой срок, я не хочу видеть какие-либо — не только американские, но даже африканские или китайские, или какие-либо еще — я не хочу видеть иностранные войска в моей стране", — заявил тогда Дутерте.

Однако после избрания Трампа филиппинский лидер сбавил тон, увидев в Трампе сходство с собой. Он назвал нового американского президента "реалистом и прагматичным мыслителем" и заявив, что с ним можно вести дела.