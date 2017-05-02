Полиция в Одессе снова начала пускать людей на Куликово поле

Участники во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017

Участники во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017

ОДЕССА, 2 мая — РИА Новости. Правоохранители возобновили пропуск людей на Куликово поле в Одессе, чтобы они могли почтить память жертв трагедии 2 мая 2014 года, когда в ходе столкновений украинские радикалы убили 48 человек, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в полицию поступило сообщение о минировании территории Куликова поля, которое, однако, не подтвердилось.

В настоящее время десятки людей идут на территорию Куликова поля, они несут цветы и венки к месту пожара в Доме профсоюзов. Вместе с тем, правоохранители периодически перекрывают проход через рамки металлоискателей, чтобы не возникало большого скопления людей. Желающий прийти почтить память пускают группами. В целом все проходит без происшествий, на 14.00 (мск) запланирован траурный митинг, организованный силами общественности.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказать виновных в гибели людей. Между тем, судебный процесс по делу затягивается, из-за смены коллегии судей он начался заново.