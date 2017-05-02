Одесситы возмущены усилением мер безопасности на Куликовом поле

Участники во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017

Участники во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017

ОДЕССА, 2 мая — РИА Новости. Жители Одессы, пришедшие во вторник почтить память жертв событий 2 мая 2014 года, когда украинские радикалы убили 48 человек, возмущены повышенными мерами безопасности, установленными на Куликовом поле в годовщину трагедии, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в полицию поступило сообщение о минировании территории Куликова поля, которое, однако, не подтвердилось. Во вторник людей пускали на Куликово поле только через рамки металлоискателей.

Люди, пришедшие к Куликову полю еще до информации о минировании, были очень возмущены повышенными мерами безопасности. "Возлагать цветы под ружьем. Но ничего, Бог один, он все видит", — сказала одна из пришедших женщин. Недовольство высказывали многие пришедшие.

В прошлом году в ходе траурных мероприятий, посвященных годовщине событий 2 мая, также поступило сообщение о минировании Куликова поля.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказать виновных в гибели людей. Между тем, судебный процесс по делу затягивается из-за смены коллегии судей он начался заново.