В Сомали число голодающих детей увеличится до 1,4 млн человек

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Число голодающих детей в Сомали увеличится примерно на 50% к концу 2017 года и достигнет 1,4 миллиона человек, свидетельствуют данные Детского фонда ООН (UNICEF).
При этом отмечается, что дети, страдающие от недоедания, в девять раз больше подвержены различным болезням. "Сочетание засухи, болезней и перемещения населения смертельно для детей, нам необходимо делать намного больше и как можно быстрее, чтобы спасти их жизни", — цитирует организация слова представителя UNICEF в Сомали Стивена Лоуверьера.
По данным UNICEF, засуха также привела к тому, что порядка 40 тысяч детей из наиболее неблагополучных семей перестали посещать занятия, так как им пришлось заняться добычей воды и пропитания.