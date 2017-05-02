Рейтинг Макрона упал на один пункт перед вторым туром выборов

ПАРИЖ, 2 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции, лидер движения "Вперед" и экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон за сутки опустился на один процентных пункт в оценках количества избирателей, готовых поддержать его во втором туре выборов главы государства.

Согласно данным опроса компании OpinionWay, опубликованным во вторник, голосовать за Макрона будут 60% избирателей. Накануне этот показатель составлял 61%.

Соперницу Макрона — кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, поддержат 40% избирателей.

Опрос проводился с 29 апреля по 1 мая. Участие в нем приняли 1 тысяча 764 совершеннолетних гражданина Франции, внесенных в списки избирателей.

Согласно данным опроса компаний Ipsos / Sopra Steria, также обнародованным во вторник, Макрона, с учетом погрешности, поддержат 57-63% французов. За Ле Пен, в свою очередь, проголосуют 37-43% избирателей.

Этот опрос проводился 28 и 29 апреля. Респондентами стали 1504 француза в возрасте от 18 лет, внесенных в списки избирателей.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.