Азаров считает Турчинова, Яценюка и Парубия причастными к трагедии в Одессе

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости. Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что расследование трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, когда украинские радикалы убили 48 человек, затягивается из-за причастности к событиям представителей властей.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказать виновных в гибели людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается, из-за смены коллегии судей он начался заново.

"Три года, и никаких результатов расследования. Никаких судебных решений. Абсолютно ясно, что за этим преступлением стояли Турчинов (Александр Турчинов — секретарь Совета нацбезопасности и обороны), Парубий (Андрей Парубий — спикер Верховной рады), Яценюк (Арсений Яценюк — экс- премьер Украины). Отсюда и молчание так называемого правосудия и западного мира", — написал Азаров на своей странице в Facebook во вторник.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

В результате украинские радикалы убили в тот день 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.