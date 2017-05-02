Пхеньян назвал полеты американских бомбардировщиков толчком к ядерной войне

122-мм самоходные пушки М-1991 на бронированном шасси Чучхе-по Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне

122-мм самоходные пушки М-1991 на бронированном шасси Чучхе-по Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Северная Корея назвала маневры американских стратегических бомбардировщиков в рамках учений с Южной Кореей "безрассудной провокацией", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Эта безрассудная военная провокация толкает ситуацию на Корейском полуострове к грани ядерной войны", — говорится в заявлении ЦТАК.

Ранее ВВС США сообщили о вылете двух бомбардировщиков B-1B Lancer с базы на острове Гуам в рамках совместных учений с Южной Кореей. В Сеуле заявили, что маневры направлены на "сдерживание провокаций" северокорейской стороны. Пхеньян назвал совместные учения США и Южной Кореи "отработкой сброса ядерной бомбы" на ключевые объекты страны.

Накануне КНДР заявила об "ускорении мер для наращивания сил ядерного сдерживания" в ответ на завершение учений Вашингтона и Сеула и на фоне направления американской ударной авиагруппы в район Корейского полуострова. В субботу Пхеньян совершил очередную неудачную попытку пуска баллистической ракеты.