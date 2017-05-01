Трамп и Абэ обсудили по телефону КНДР и встречу премьера Японии с Путиным

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели в понедельник получасовой телефонный разговор, передает агентство Блумберг со ссылкой на японские СМИ.

Японское издание Asahi со ссылкой на представителей японского правительства сообщило, что Трамп и Абэ, вероятно, обсудили встречу японского премьера с президентом России Владимиром Путиным, а также возможные ответные меры на пуск баллистической ракеты КНДР 29 апреля.

В минувший четверг президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил на переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ ситуацию на Корейском полуострове, Москва и Токио призывают всех вовлеченных в региональные дела стремиться к конструктивному диалогу, видят общей задачей возобновление шестисторонних переговоров.

Рано утром 29 апреля военные КНДР провели пуск баллистической ракеты в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Испытания завершились неудачей.