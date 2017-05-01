СМИ узнали, что США готовят новый пуск ракеты Minuteman III

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Американские ВВС намерены в среду, 3 мая, провести новый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает Fox News со ссылкой на американских официальных лиц.

Предыдущий запуск осуществили 26 апреля с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, боеголовка ракеты достигла полигона на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова). Новое испытание проведут на тех же площадках.

Источники Fox News утверждают, что оба пуска были запланированы давно. При этом телеканал отмечает, что новым испытаниям предшествует неудачный пуск северокорейской баллистической ракеты 29 апреля.

Ситуация вокруг Корейского полуострова в последние месяцы стала напряженной в связи с ракетными испытаниями Пхеньяна. В США заявляют, что не исключают военных действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на давлении путем санкций.