В США заявили о конце эры стратегического терпения по отношению к КНДР

122-мм самоходные пушки М-1991 на бронированном шасси Чучхе-по Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне

122-мм самоходные пушки М-1991 на бронированном шасси Чучхе-по Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Эра стратегического терпения Соединенных Штатов Америки по отношению к КНДР прошла, заявил в понедельник вице-президент США Майкл Пенс.

"Мы ищем мирное решение (проблемы КНДР). Но эра стратегического терпения прошла", — сказал он в интервью телекомпании CBS.

Пенс напомнил, что "более четверти века США так или иначе вели переговоры и терпеливо относились к тому, что КНДР продвигается к обладанию ядерным оружием и реализации программы баллистических ракет".

"Теперь президент сказал, что это позади. И мы вовлекаем наших союзников в регионе для экономической и дипломатической изоляции КНДР", — сказал он.