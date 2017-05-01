Толпа не дала президенту ЮАР выступить на первомайском митинге
19:1001.05.2017
(обновлено: 19:25 01.05.2017)
29813
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. "Конгресс южноафриканских профсоюзов" (COSATU) отменил все выступления, включая речь президента ЮАР Джейкоба Зумы, на первомайской демонстрации после того, как главу государства освистала толпа, передает новостной портал news 24.
Мероприятие проводилось в городе Блумфонтейн. Это первое появление президента на событии, устроенном COSATU, после того, как члены союза призвали его покинуть свой пост.
По информации портала, люди на мероприятии пели песни, критикующие президента. Также началась драка между его сторонниками и противниками. Представители COSATU, призывающие Зуму уйти, имели при себе дубинки и плетки. Успокоить толпу не удалось, и организаторы объявили о прекращении мероприятия. Все речи, включая президентскую, были отменены.
Ранее COSATU потребовал, чтобы президент покинул свой пост на фоне понижения рейтинга страны агентством Standard & Poor до "мусорного" уровня. Очередные президентские выборы в ЮАР намечены на 2019 год.
В ноябре 2016 года оппозиционный Демократический альянс потребовал возбудить уголовное дело против Зумы в связи с подозрениями в коррупции. Ранее парламент рассматривал вопрос о вынесении вотума недоверия президенту, но по итогам обсуждения отказался от этой меры.
В последнее время правящая партия ЮАР Африканский национальный конгресс (АНК) испытывает давление со стороны оппозиции в связи со скандалом с тратой госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал свою вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ Москве на Красной площади прошла демонстрация профсоюзов. Участие в ней принял и мэр Москвы - Сергей Собянин. На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
В Москве на Красной площади прошла демонстрация профсоюзов. Участие в ней принял и мэр Москвы - Сергей Собянин. На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкУ праздника, который отмечают в России, в США, Европе, Африке, Латинской Америке и Азии 1 мая, есть несколько названий — День международной солидарности трудящихся, День Весны и Труда, День труда, День весны. На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
У праздника, который отмечают в России, в США, Европе, Африке, Латинской Америке и Азии 1 мая, есть несколько названий — День международной солидарности трудящихся, День Весны и Труда, День труда, День весны. На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
© РИА Новости . Максим БогодвидПерейти в фотобанкИстория праздника началась в Чикаго в 1886 году, когда американские рабочие организовали 1 мая забастовку, выдвинув требование сократить рабочий день с 15 часов до восьми. Акция закончилась стычками с полицией. На фото: участница митинга профсоюзов Республики Татарстан в Казани.
История праздника началась в Чикаго в 1886 году, когда американские рабочие организовали 1 мая забастовку, выдвинув требование сократить рабочий день с 15 часов до восьми. Акция закончилась стычками с полицией. На фото: участница митинга профсоюзов Республики Татарстан в Казани.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкВ 1891 году по решению Брюссельского конгресса второго Интернационала, секциям в каждой стране было предоставлено право самостоятельно устанавливать форму празднования 1 мая. На фото: участник первомайской демонстрация КПРФ на Красном проспекте в Новосибирске.
В 1891 году по решению Брюссельского конгресса второго Интернационала, секциям в каждой стране было предоставлено право самостоятельно устанавливать форму празднования 1 мая. На фото: участник первомайской демонстрация КПРФ на Красном проспекте в Новосибирске.
© РИА Новости . Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ 1917 году праздник был впервые свободно отмечен в России. С 1918 года он стал официальным. Он был закреплен в Кодексе законов о труде и получил название День Интернационала. На фото: участники первомайской демонстрации в Екатеринбурге.
В 1917 году праздник был впервые свободно отмечен в России. С 1918 года он стал официальным. Он был закреплен в Кодексе законов о труде и получил название День Интернационала. На фото: участники первомайской демонстрации в Екатеринбурге.
© AP Photo / Dita AlangkaraВ 1970 году он получил название Дни международной солидарности трудящихся. В 1992 году он был переименован в Праздник весны и труда. На фото: участница первомайской демонстрации в Джакарте.
В 1970 году он получил название Дни международной солидарности трудящихся. В 1992 году он был переименован в Праздник весны и труда. На фото: участница первомайской демонстрации в Джакарте.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisПраздник Весны и Труда отмечается в России и других странах массовыми демонстрациями и митингами за социальную и трудовую справедливость, народными гуляниями и концертами. На фото: члены коммунистического профсоюз ПАМЕ принимают участие в первомайской демонстрации в Афинах.
Праздник Весны и Труда отмечается в России и других странах массовыми демонстрациями и митингами за социальную и трудовую справедливость, народными гуляниями и концертами. На фото: члены коммунистического профсоюз ПАМЕ принимают участие в первомайской демонстрации в Афинах.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ 2017 году, по данным ФНПР, в 737 городах и районных центрах на шествия и митинги вышли более 2,5 тысяч человек. Наиболее массовые акции прошли в Якутске и Краснодаре. На фото: участники первомайской демонстрации на Золотом мосту во Владивостоке.
В 2017 году, по данным ФНПР, в 737 городах и районных центрах на шествия и митинги вышли более 2,5 тысяч человек. Наиболее массовые акции прошли в Якутске и Краснодаре. На фото: участники первомайской демонстрации на Золотом мосту во Владивостоке.
© РИА Новости . Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВ прошедшем в Грозном митинге, посвящённом Дню международной солидарности, приняли участие свыше ста тысяч жителей Чечни. На фото: дети на митинге, посвященном празднованию Международного дня солидарности трудящихся, в Грозном.
В прошедшем в Грозном митинге, посвящённом Дню международной солидарности, приняли участие свыше ста тысяч жителей Чечни. На фото: дети на митинге, посвященном празднованию Международного дня солидарности трудящихся, в Грозном.
© AFP 2017 / Yasin AkgulВ Стамбуле попытка пройти маршем к площади Таксим, закрытой для первомайских демонстраций, закончилась задержанием более 200 человек. Для разгона демонстрантов полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули.
В Стамбуле попытка пройти маршем к площади Таксим, закрытой для первомайских демонстраций, закончилась задержанием более 200 человек. Для разгона демонстрантов полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкКолонна сторонников коммунистической партии Ливана и комсомольского движения провели мирную демонстрацию в центре Бейрута, посвященную Дню трудящихся. На фото: участница первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
Колонна сторонников коммунистической партии Ливана и комсомольского движения провели мирную демонстрацию в центре Бейрута, посвященную Дню трудящихся. На фото: участница первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
© AP Photo / Bullit MarquezВ украинском городе Виннице молодые люди в масках из праворадикальной националистической организации "С14" напали на пожилых людей, пришедших на митинг, и стали вырывать у них красные флаги с надписями "Социалисты " и "Союз левых сил". На фото: столкновения с полицией во время первомайской демонстрации в Маниле, Филиппины.
В украинском городе Виннице молодые люди в масках из праворадикальной националистической организации "С14" напали на пожилых людей, пришедших на митинг, и стали вырывать у них красные флаги с надписями "Социалисты " и "Союз левых сил". На фото: столкновения с полицией во время первомайской демонстрации в Маниле, Филиппины.
© РИА Новости . Михаил ПархоменкоПерейти в фотобанкВ Донецке в праздничном шествии-митинге, посвященном Дню солидарности трудящихся, приняли участие около пяти тысяч человек. Отметили Праздник весны и труда и в других городах ДНР. На фото: участники первомайской демонстрации в Донецке.
В Донецке в праздничном шествии-митинге, посвященном Дню солидарности трудящихся, приняли участие около пяти тысяч человек. Отметили Праздник весны и труда и в других городах ДНР. На фото: участники первомайской демонстрации в Донецке.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкОтметили этот праздник и в Кишиневе, там праздник возглавил Игорь Додон. В Токио более 30 тысяч человек митинговали против трудовой реформы. На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
Отметили этот праздник и в Кишиневе, там праздник возглавил Игорь Додон. В Токио более 30 тысяч человек митинговали против трудовой реформы. На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.