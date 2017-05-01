США
1.051 мая20:02МСК
USD56.98+0.01
EUR62.04-0.12
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Толпа не дала президенту ЮАР выступить на первомайском митинге

Сюжет:
Празднование Первомая в 2017 году (28)
19:1001.05.2017
(обновлено: 19:25 01.05.2017)
02983
© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент ЮАР Джейкоб Зума. Архивное фотоПрезидент ЮАР Джейкоб Зума. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. "Конгресс южноафриканских профсоюзов" (COSATU) отменил все выступления, включая речь президента ЮАР Джейкоба Зумы, на первомайской демонстрации после того, как главу государства освистала толпа, передает новостной портал news 24.

​Мероприятие проводилось в городе Блумфонтейн. Это первое появление президента на событии, устроенном COSATU, после того, как члены союза призвали его покинуть свой пост.

По информации портала, люди на мероприятии пели песни, критикующие президента. Также началась драка между его сторонниками и противниками. Представители COSATU, призывающие Зуму уйти, имели при себе дубинки и плетки. Успокоить толпу не удалось, и организаторы объявили о прекращении мероприятия. Все речи, включая президентскую, были отменены.

Задержание демонстрантов во время студенческой акции протеста в Йоханнесбурге. Архивное фото
© AP Photo / Themba Hadebe
В ЮАР в антиправительственных митингах приняли участие десятки тысяч людей
Ранее COSATU потребовал, чтобы президент покинул свой пост на фоне понижения рейтинга страны агентством Standard & Poor до "мусорного" уровня. Очередные президентские выборы в ЮАР намечены на 2019 год.

В ноябре 2016 года оппозиционный Демократический альянс потребовал возбудить уголовное дело против Зумы в связи с подозрениями в коррупции. Ранее парламент рассматривал вопрос о вынесении вотума недоверия президенту, но по итогам обсуждения отказался от этой меры.

В последнее время правящая партия ЮАР Африканский национальный конгресс (АНК) испытывает давление со стороны оппозиции в связи со скандалом с тратой госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал свою вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.

Первомайские демонстрации в России и других странах
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ Москве на Красной площади прошла демонстрация профсоюзов. Участие в ней принял и мэр Москвы - Сергей Собянин. На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.Участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В Москве на Красной площади прошла демонстрация профсоюзов. Участие в ней принял и мэр Москвы - Сергей Собянин. На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкУ праздника, который отмечают в России, в США, Европе, Африке, Латинской Америке и Азии 1 мая, есть несколько названий — День международной солидарности трудящихся, День Весны и Труда, День труда, День весны. На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.Участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
У праздника, который отмечают в России, в США, Европе, Африке, Латинской Америке и Азии 1 мая, есть несколько названий — День международной солидарности трудящихся, День Весны и Труда, День труда, День весны. На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
© РИА Новости . Максим БогодвидПерейти в фотобанкИстория праздника началась в Чикаго в 1886 году, когда американские рабочие организовали 1 мая забастовку, выдвинув требование сократить рабочий день с 15 часов до восьми. Акция закончилась стычками с полицией. На фото: участница митинга профсоюзов Республики Татарстан в Казани.Участница митинга профсоюзов Республики Татарстан у театра Галиаскара Камала в Казани
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
История праздника началась в Чикаго в 1886 году, когда американские рабочие организовали 1 мая забастовку, выдвинув требование сократить рабочий день с 15 часов до восьми. Акция закончилась стычками с полицией. На фото: участница митинга профсоюзов Республики Татарстан в Казани.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкВ 1891 году по решению Брюссельского конгресса второго Интернационала, секциям в каждой стране было предоставлено право самостоятельно устанавливать форму празднования 1 мая. На фото: участник первомайской демонстрация КПРФ на Красном проспекте в Новосибирске.Участник первомайской демонстрация КПРФ на Красном проспекте в Новосибирске
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В 1891 году по решению Брюссельского конгресса второго Интернационала, секциям в каждой стране было предоставлено право самостоятельно устанавливать форму празднования 1 мая. На фото: участник первомайской демонстрация КПРФ на Красном проспекте в Новосибирске.
© РИА Новости . Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ 1917 году праздник был впервые свободно отмечен в России. С 1918 года он стал официальным. Он был закреплен в Кодексе законов о труде и получил название День Интернационала. На фото: участники первомайской демонстрации в Екатеринбурге.Участники первомайской демонстрации в Екатеринбурге
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В 1917 году праздник был впервые свободно отмечен в России. С 1918 года он стал официальным. Он был закреплен в Кодексе законов о труде и получил название День Интернационала. На фото: участники первомайской демонстрации в Екатеринбурге.
© AP Photo / Dita AlangkaraВ 1970 году он получил название Дни международной солидарности трудящихся. В 1992 году он был переименован в Праздник весны и труда. На фото: участница первомайской демонстрации в Джакарте.Участница первомайской демонстрации в Джакарте, Индонезия
© AP Photo / Dita Alangkara
В 1970 году он получил название Дни международной солидарности трудящихся. В 1992 году он был переименован в Праздник весны и труда. На фото: участница первомайской демонстрации в Джакарте.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisПраздник Весны и Труда отмечается в России и других странах массовыми демонстрациями и митингами за социальную и трудовую справедливость, народными гуляниями и концертами. На фото: члены коммунистического профсоюз ПАМЕ принимают участие в первомайской демонстрации в Афинах.Члены коммунистического профсоюз ПАМЕ принимают участие в первомайской демонстрации в Афинах, Греция
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Праздник Весны и Труда отмечается в России и других странах массовыми демонстрациями и митингами за социальную и трудовую справедливость, народными гуляниями и концертами. На фото: члены коммунистического профсоюз ПАМЕ принимают участие в первомайской демонстрации в Афинах.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ 2017 году, по данным ФНПР, в 737 городах и районных центрах на шествия и митинги вышли более 2,5 тысяч человек. Наиболее массовые акции прошли в Якутске и Краснодаре. На фото: участники первомайской демонстрации на Золотом мосту во Владивостоке.Участники первомайской демонстрации на Золотом мосту во Владивостоке
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В 2017 году, по данным ФНПР, в 737 городах и районных центрах на шествия и митинги вышли более 2,5 тысяч человек. Наиболее массовые акции прошли в Якутске и Краснодаре. На фото: участники первомайской демонстрации на Золотом мосту во Владивостоке.
© РИА Новости . Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВ прошедшем в Грозном митинге, посвящённом Дню международной солидарности, приняли участие свыше ста тысяч жителей Чечни. На фото: дети на митинге, посвященном празднованию Международного дня солидарности трудящихся, в Грозном.Дети выступают на митинге, посвященном празднованию Международного дня солидарности трудящихся, в Грозном
© РИА Новости . Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
В прошедшем в Грозном митинге, посвящённом Дню международной солидарности, приняли участие свыше ста тысяч жителей Чечни. На фото: дети на митинге, посвященном празднованию Международного дня солидарности трудящихся, в Грозном.
© AFP 2017 / Yasin AkgulВ Стамбуле попытка пройти маршем к площади Таксим, закрытой для первомайских демонстраций, закончилась задержанием более 200 человек. Для разгона демонстрантов полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули.Протестующие во время первомайской демонстрации в Стамбуле, Турция
© AFP 2017 / Yasin Akgul
В Стамбуле попытка пройти маршем к площади Таксим, закрытой для первомайских демонстраций, закончилась задержанием более 200 человек. Для разгона демонстрантов полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкКолонна сторонников коммунистической партии Ливана и комсомольского движения провели мирную демонстрацию в центре Бейрута, посвященную Дню трудящихся. На фото: участница первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.Участница первомайской демонстрации на Красной площади в Москве
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Колонна сторонников коммунистической партии Ливана и комсомольского движения провели мирную демонстрацию в центре Бейрута, посвященную Дню трудящихся. На фото: участница первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
© AP Photo / Bullit MarquezВ украинском городе Виннице молодые люди в масках из праворадикальной националистической организации "С14" напали на пожилых людей, пришедших на митинг, и стали вырывать у них красные флаги с надписями "Социалисты " и "Союз левых сил". На фото: столкновения с полицией во время первомайской демонстрации в Маниле, Филиппины.Столкновения с полицией во время первомайской демонстрации в Маниле, Филиппины
© AP Photo / Bullit Marquez
В украинском городе Виннице молодые люди в масках из праворадикальной националистической организации "С14" напали на пожилых людей, пришедших на митинг, и стали вырывать у них красные флаги с надписями "Социалисты " и "Союз левых сил". На фото: столкновения с полицией во время первомайской демонстрации в Маниле, Филиппины.
© РИА Новости . Михаил ПархоменкоПерейти в фотобанкВ Донецке в праздничном шествии-митинге, посвященном Дню солидарности трудящихся, приняли участие около пяти тысяч человек. Отметили Праздник весны и труда и в других городах ДНР. На фото: участники первомайской демонстрации в Донецке.Участники первомайской демонстрации в Донецке
© РИА Новости . Михаил Пархоменко
Перейти в фотобанк
В Донецке в праздничном шествии-митинге, посвященном Дню солидарности трудящихся, приняли участие около пяти тысяч человек. Отметили Праздник весны и труда и в других городах ДНР. На фото: участники первомайской демонстрации в Донецке.
© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкОтметили этот праздник и в Кишиневе, там праздник возглавил Игорь Додон. В Токио более 30 тысяч человек митинговали против трудовой реформы. На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.Участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Отметили этот праздник и в Кишиневе, там праздник возглавил Игорь Додон. В Токио более 30 тысяч человек митинговали против трудовой реформы. На фото: участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве.
/

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена