Толпа не дала президенту ЮАР выступить на первомайском митинге

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. "Конгресс южноафриканских профсоюзов" (COSATU) отменил все выступления, включая речь президента ЮАР Джейкоба Зумы, на первомайской демонстрации после того, как главу государства освистала толпа, передает новостной портал news 24.

#WorkersDay workers now singing Zuma must go! Refusing to listen to anyone on the stage. Dlamini looks on @News24 pic.twitter.com/gqkij4RFIs — Matshidiso Madia (@tshidi_lee) 1 мая 2017 г.

​Мероприятие проводилось в городе Блумфонтейн. Это первое появление президента на событии, устроенном COSATU, после того, как члены союза призвали его покинуть свой пост.

По информации портала, люди на мероприятии пели песни, критикующие президента. Также началась драка между его сторонниками и противниками. Представители COSATU, призывающие Зуму уйти, имели при себе дубинки и плетки. Успокоить толпу не удалось, и организаторы объявили о прекращении мероприятия. Все речи, включая президентскую, были отменены.

Ранее COSATU потребовал, чтобы президент покинул свой пост на фоне понижения рейтинга страны агентством Standard & Poor до "мусорного" уровня. Очередные президентские выборы в ЮАР намечены на 2019 год.

В ноябре 2016 года оппозиционный Демократический альянс потребовал возбудить уголовное дело против Зумы в связи с подозрениями в коррупции. Ранее парламент рассматривал вопрос о вынесении вотума недоверия президенту, но по итогам обсуждения отказался от этой меры.

В последнее время правящая партия ЮАР Африканский национальный конгресс (АНК) испытывает давление со стороны оппозиции в связи со скандалом с тратой госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал свою вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.