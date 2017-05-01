В Венесуэле полиция применила спецсредства на первомайской манифестации

МЕХИКО, 1 мая – РИА Новости. Национальная гвардия Венесуэлы в понедельник, в день Первомая, применила спецсредства против оппозиционной манифестации в Каракасе, сообщил депутат Национальной ассамблеи Хосе Мануэль Оливарес.

"Без какого-либо смысла национальная боливарианская гвардия расправляется с нами в Эль-Параисо (район столицы страны), для этого не было никаких оснований", — заявил Оливарес в ходе прямой трансляции в Periscope. На опубликованном им видео можно увидеть гвардейцев, стреляющих в людей зарядами со слезоточивым газом.

В понедельник в Каракасе ожидаются несколько манифестаций. Сразу два марша проводит оппозиция, в других районах города пройдут акции сторонников президента Николаса Мадуро, приуроченные к 1 мая. Движение в городе сильно осложнено, закрыты сразу 30 станций метро.

С 4 апреля в Венесуэле идут массовые уличные акции. По последним данным, в ходе манифестаций как против правительства Мадуро, так и в его поддержку уже погибли порядка 30 человек. Протесты начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.