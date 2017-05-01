В Стамбуле двух женщин задержали за попытку установить баннер на площади

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Полиция Стамбула задержала в понедельник двух женщин, пытавшихся установить баннер на площади Таксим, закрытой для первомайских демонстраций, сообщает газета Hürriyet.

По данным издания, две женщины проникли на площадь в понедельник, несмотря на усиленное присутствие полиции. После попытки развернуть баннер их задержали и доставили в отделение.

Кроме того, несколько человек были задержаны после столкновений полиции с демонстрантами, намеревавшимися устроить демонстрацию на площади. По данным агентства Франс Пресс, для разгона участников акции правоохранительные органы применили слезоточивый газ. Всего в марше, закончившимся около площади, принимали участие около 300 человек. Число задержанных не уточняется.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что на площади Таксим не будут проводиться мероприятия, посвященные 1 мая.