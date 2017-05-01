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В мире

Премьер Индии призвал активнее развивать экономические связи с Турцией

12:3801.05.2017
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© Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фотоПремьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
© Пресс-служба Президента РФ
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мая – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал "более агрессивно" развивать экономические связи двух стран.

С такой речью Моди обратился к индийско-турецкому деловому саммиту, который проходит в понедельник в Нью-Дели в рамках официального визита Эрдогана в страну. Для Эрдогана этот визит стал первым зарубежным визитом после конституционного референдума в Турции и первым визитом в эту страну в качестве президента. Будучи премьер-министром, Эрдоган посещал Индию в 2008 году.

Медовый месяц в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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"У Индии и Турции хорошие экономические отношения, рост торговли за последние годы был впечатляющий. Как я понимаю, торговый оборот существенно вырос с последнего визита президента Эрдогана в Индию – он вырос с 2,8 миллиарда долларов в 2008 до 6,4 миллиарда в 2016 году. Хотя это воодушевляет, уровень торгово-экономических отношений недостаточен на фоне реального потенциала", — отметил Моди, выступая в отеле Taj Palace перед индийскими и почти 150 турецкими бизнесменами.

Как заявил Моди, индийская и турецкая экономики входят в 20 ведущих экономик мире и "более того, показали удивительную стабильность на фоне волатильных условий в мировой экономике".

"В то время когда мы работаем над тем, чтобы выстаивать более крепкие политические связи, пришло время сделать более агрессивные шаги для укрепления торговых отношений", — отметил он.

По его словам, у двух стран есть потенциал в технологическом сотрудничестве, в сотрудничестве малых и средних предприятий. Моди отметил, что его правительство реализует ряд реформ и программ, в том числе в сфере инфраструктуры, в которых, по его словам, могли бы поучаствовать турецкие компании. Кроме того, он обратил внимание на потенциал сотрудничества в сфере энергетики.

"Мы понимаем, что Индия и Турция — обе являются энергодефицитными странами, наши потребности в энергетике постоянно увеличиваются. Сектор углеводородов поэтому является сферой общих интересов для двух стран, то же самое можно сказать о солнечной и ветряной энергии. Поэтому энергетика становится важной опорой наших двусторонних отношений", — добавил Моди, перечислив также отрасли горной добычи, пищевой, текстильной, автомобилестроительной промышленности.

Эрдоган выразил согласие с оценкой состояния дел в экономическом сотрудничестве между двумя странами, отметив, что оно не отвечает имеющемуся потенциалу, и подчеркнув, что в торговых связях двух стран нет баланса.

"Торговый оборот не в пользу Турции. Это реальность. По состоянию на прошлый год экспорт был 652 миллионов, 5,7 миллиарда долларов – это не разумно для Турции. Поэтому мы должны поддерживать взаимные инвестиции и торговый оборот должен быть стабилизирован как можно скорее, необходимо принять меры", — заявил он.

В частности, Эрдоган выразил надежду, что страны вскоре начнут "переговоры по всеобъемлющему экономическому сотрудничеству", а также по режиму свободной торговли между двумя экономиками. Среди мер по укреплению экономического сотрудничества турецкий лидер также отметил необходимость избавиться от "давления валютных курсов".

"У нас должна быть возможность использовать национальные валюты в экспорте и импорте. Поэтому профильные ведомства должны обсудить это детально", — заявил он.

Кроме того, он согласился с Моди, что турецкие компании могли бы принимать участие в инфраструктурных проектах в Индии, в том числе в программе правительства "Умные города".

Эрдоган также отметил потенциал туризма для развития экономических связей. По его словам, сейчас в Турцию приезжает около 70 тысяч индийских туристов, что не соответствует потенциалу имеющихся возможностей. Он отметил, что в этой сфере уже есть позитивные сдвиги, в частичности, по его данным, в Турции отмечается рост числа индийских свадеб, поэтому он пригласил молодоженов проводить в Турции и медовые месяцы.

"Отмечается рост числа индийских семей, организующих свадебные церемонии в Турции в последние годы. Мы хотели бы принять больше туристов из Индии в 2017 году. Вы можете приезжать в Турцию на медовый месяц", — заявил он под аплодисменты и улыбки гостей форума.

Но не все так сладко

Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Визит Эрдогана, который прибыл в Нью-Дели в воскресенье вечером и уже в понедельник покинет страну, проходит всего спустя сутки после того, как в Индии побывал президент Республики Кипр Никос Анастасиадис. Кроме того, на прошлой неделе вице-президент Индии Мохаммад Хамид Анасари находился с визитом в Армении, которая также имеет сложные отношения с Турцией.

Наблюдатели расценили такую комбинацию визитов как попытку Индии балансировать между двумя не ладящими друг с другом странами, но в МИД Индии накануне визитов подчеркивали, что никакой связи между этими визитами нет, отмечая, что такие поездки готовятся заранее и решающим фактором является график лидеров соответствующих стран, а не политические соображения.

Наконец, серьезный резонанс в Индии вызвало интервью Эрдогана местному телеканалу WION, обнародованное в понедельник. Отвечая на вопрос о позиции Турции по проблеме Кашмира и причинах, "почему Турция продолжает поддерживать Пакистан", Эрдоган заявил: "Мы не можем допустить новые жертвы, и укрепляя многосторонний диалог, мы можем быть привлечены, и через многосторонний диалог, я считаю, мы должны искать пути, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда, что будет на пользу обеим странам".

Заявление Эрдогана было широко растиражировано местными СМИ, поскольку противоречит позиции Индии, что проблему Кашмира должны решать Индия и Пакистан в двустороннем порядке.

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