Ле Пен рассказала об экономических реформах "до отказа от евро"

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Кандидат в президенты Марин Ле Пен заявила в эфире радиостанции Europe 1, что многие экономические меры можно осуществить до отказа от евро в пользу национальной валюты.

Ранее вице-президент французской партии "Национальный фронт" Флориан Филиппо заявил, что многие экономические и социальные меры можно предпринять до отказа от евро.

"Это не является предварительным условием, в этом отношении существует множество экономических мер, которые могут быть осуществлены и которые не связаны с валютой", — заявила Ле Пен. По ее словам, это касается снижения расходов микропредприятий, средних и малых предприятий, отмены закона министра труда страны Мириам Эль-Хомри и других мер. Она отметила, что все эти меры можно осуществить немедленно.

Ранее кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в интервью газете Parisien заявила, что единая европейская валюта евро является "обузой" для страны, и именно национальная валюта должна играть главную роль в экономике страны. Ле Пен отметила, что хочет потребовать управления валютой во Франции и превратить евро в валюту, "с которой не будут связаны ежедневные покупки, ей будут пользоваться только большие компании, которые занимаются международной торговлей".

В случае избрания главой государства Ле Пен намерена провести национальный референдум по вопросу отказа от евро, поскольку убеждена, что единая европейская валюта не является жизнеспособной из-за разницы конкурентоспособности разных стран.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

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