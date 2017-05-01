Дональд Трамп примет в Белом доме премьера Таиланда

БАНГКОК, 1 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча посетить Белый дом, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Nation.

Приглашение было передано во время телефонного разговора, который состоялся между двумя лидерами в воскресенье, сообщает издание. В разговоре была подчеркнута приверженность обоих лидеров многолетним союзническим отношениям между США и Таиландом, которые "активно способствуют поддержанию мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", сообщает газета со ссылкой на заявление пресс-службы администрации США.

Чан-Оча и Трамп также говорили о важности укрепления торгово-экономических отношений между двумя странами, сообщает Nation.

В ходе телефонного разговора президент США подтвердил намерение своей страны играть активную и ведущую роль в Азии в тесном сотрудничестве с партнерами и союзниками, такими как Таиланд, говорится в сообщении.

Ранее, по сведениям СМИ, Трамп пригласил посетить Белый дом президента Филиппин Родриго Дутерте.

Таиланд и Филиппины десятилетиями являлись и продолжают являться одними из основных союзников США вне НАТО, однако в последние годы правления администрации Барака Обамы отношения США с этими странами несколько ухудшились. В случае Таиланда это произошло после государственного переворота и прихода к власти в 2014 году военного правительства во главе с генералом Чан-Оча, которого прежняя администрация США обвиняла в нарушении демократических прав и свобод граждан, а в случае Филиппин — после избрания Дутерте на пост президента и американской критики его жесткой кампании против нелегального распространения наркотиков, во время которой в перестрелках с полицией при задержании погибли более трех тысяч подозреваемых.