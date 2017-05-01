СМИ: заместитель помощника Трампа займет новый пост вне Белого дома

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Заместитель помощника американского президента Себастьян Горка покинет Белый дом и займет новый пост за его пределами, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на источники.
По словам одного из источников, с самого начала должность Горки в Группе по стратегическим инициативам носила временный характер. Источник предполагает, что его должны были перевести на специально созданную позицию, связанную с вопросами терроризма.
Источник в Белом доме заявил, что роль Горки всегда была не ясна. "Этот парень всегда представлял для меня большую тайну", — сказал источник. По его словам, в обязанности Горки входило "высказываться на телевидении о борьбе с терроризмом", но значимых функций у него было мало.
Как отмечает издание, Горка не первый помощник, чье перемещение по службе объясняется временным характером его роли.
Трамп ранее провел реорганизацию Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и вывел из его состава советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона. Также сообщалось, что директор национальной разведки США Дэн Коутс и глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд вернулись в совет.Politico сообщала со ссылкой на свои источники в администрации США, что Бэннона пришлось уговаривать остаться на посту из-за конфликта с зятем президента Джаредом Кушнером после того, как он "вступил в столкновение" с ним, в то время как влияние Кушнера в Белом доме продолжает расти. По словам источников издания, Бэннон жаловался, что Кушнер и его союзники пытаются подорвать его популистский подход.
В свою очередь советник президента США Келлиэнн Конуэй назвала информацию о готовящихся масштабных перестановках в Белом доме слухами, которые "отвлекают от достигнутых президентом успехов".