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СМИ: заместитель помощника Трампа займет новый пост вне Белого дома

02:0601.05.2017
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фотоЗдание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Заместитель помощника американского президента Себастьян Горка покинет Белый дом и займет новый пост за его пределами, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
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Как пишет издание, в рамках новых должностных обязанностей Горка будет иметь дело с "войной идей" для противодействия радикальному исламскому экстремизму.

По словам одного из источников, с самого начала должность Горки в Группе по стратегическим инициативам носила временный характер. Источник предполагает, что его должны были перевести на специально созданную позицию, связанную с вопросами терроризма.

Источник в Белом доме заявил, что роль Горки всегда была не ясна. "Этот парень всегда представлял для меня большую тайну", — сказал источник. По его словам, в обязанности Горки входило "высказываться на телевидении о борьбе с терроризмом", но значимых функций у него было мало.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Mandel Ngan
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Представитель Совета национальной безопасности сказал, что он лично не знает деталей касательного дальнейшей роли Горки.

Как отмечает издание, Горка не первый помощник, чье перемещение по службе объясняется временным характером его роли.

Трамп ранее провел реорганизацию Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и вывел из его состава советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона. Также сообщалось, что директор национальной разведки США Дэн Коутс и глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд вернулись в совет.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
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После этого газета Politico сообщала со ссылкой на свои источники в администрации США, что Бэннона пришлось уговаривать остаться на посту из-за конфликта с зятем президента Джаредом Кушнером после того, как он "вступил в столкновение" с ним, в то время как влияние Кушнера в Белом доме продолжает расти. По словам источников издания, Бэннон жаловался, что Кушнер и его союзники пытаются подорвать его популистский подход.

В свою очередь советник президента США Келлиэнн Конуэй назвала информацию о готовящихся масштабных перестановках в Белом доме слухами, которые "отвлекают от достигнутых президентом успехов".

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