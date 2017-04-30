Жертвами ДТП с автобусом на острове Ява стали 11 человек

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Автобус врезался в несколько автомобилей на индонезийском острове Ява в воскресенье, 11 человек погибли, около 50 получили ранения, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел около города Чианджур, в 90 километрах от Джакарты. По данным полиции, автобус врезался в четыре автомобиля и мотоцикл, после чего съехал с дороги. В результате ДТП погибли несколько водителей транспортных средств, в том числе человек, находившийся за рулем автобуса. Причиной происшествия могла стать неисправность тормозной системы.